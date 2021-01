S-a decis o amânare: nou termen pentru dosarul 10 august! Procesul are deja o întârziere de 5 luni, fiind plimbat între instanţe. Motivul este indecizia magistraţilor cu privire la instituția care are competenţa să soluţioneze cazul. După 5 luni de amânări, magistrații nu s-au hotârât ce instanță are competența de judecată. Noul termen de judecată este fixat pentru 16 februarie, relatează G4media.

O nouă amânare în dosar! Fostul procuror-șef DIICOT a infirmat parțial soluția de clasare

Pe 4 august 2020, fostul procuror-şef al DIICOT Giorgiana Hosu a infirmat parţial soluţia de clasare a dosarului 10 august. Ea a dispus redeschiderea urmăririi penale în cazul foştilor şefi din Jandarmerie. Este vorba de colonelul Gheorghe Sebastian Cucoş, maiorul Laurenţiu Cazan, colonelul Cătălin Sindile şi comisarul-şef de poliţie Mihai Dan Chirică.

Decizia trebuia aprobată de un judecător, iar cererea DIICOT a fost trimisă la Curtea de Apel Bucureşti. Pe 10 august 2020, instanţa a hotărât că nu are competenţa materială de a soluţiona cererea procurorilor. Așadar a trimis dosarul la Tribunalul Bucureşti.

Însă dosarul nu a ajuns direct la Tribunalul Bucureşti, fiind trimis la Instanţa supremă, pentru soluţionarea unei cereri formulate de colonelul Sebastian Cucoş privind sesizarea Curţii Constituţionale, care a fost respinsă de magistraţi. După respingerea cererii de sesizare a CCR, dosarul a intrat pe rolul Tribunalului Bucureşti în octombrie 2020. Aici a fost amânat de două ori, invocându-se diverse motive de procedură.

Nou termen în dosar. Va interveni un nou conflict de competență între instanțe?

Vineri, la al treilea termen de judecată, procurorul de şedinţă a ridicat o excepţie privind necompetenţa materială a Tribunalului Bucureşti de a dezbate cererea DIICOT. Instanţa a amânat cu o lună procesul, pentru a da posibilitatea avocaţilor să pregătească apărarea pe excepţia ridicată de procuror. Noul termen de judecată a fost stabilit pentru 16.02.2021, se arată în decizia tribunalului postată pe portalul instanţelor de judecată.

Dacă judecătorul va admite pe 16 februarie excepţia invocată de procuror, atunci va interveni un conflict de competenţă între două instanţe – Curtea de Apel Bucureşti şi Tribunalul Bucureşti, iar soluţia va fi dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Giorgiana Hossu: Nu au fost citați martori, nu au fost readministrate probe

În ordonanţa de redeschidere a anchetei, Giorgiana Hosu explica că procurorul Doru Stoica, cel care a clasat acuzaţiile la adresa şefilor Jandarmeriei, nu a readministrat probele strânse de Parchetul Militar în dosarul ”10 august”. Stoica nu a reaudiat nici suspecţii, victimele şi martorii. Mai mult, Giorgiana Hosu arăta că şefii Jandarmeriei nu au vrut să dea declaraţii atunci când au fost chemaţi la Parchetul Militar. Ei trebuiau citaţi la DIICOT, după preluarea dosarului de la procurorii militari, precizează Hossu.

Totodată, nicio persoană vătămată şi niciun martor nu au fost citaţi la DIICOT. Excepţie fac câțiva oficiali – Carmen Dan, Speranţa Cliseru, Aurelian Bădulescu şi Alin Ionel Mastan.

Cum a motivat procurorul Doru Stoica ordonanța de clasare?

În plus, a explicat procurorul Giorgiana Hosu, nu au fost readministrate probele strânse de Parchetul Militar. Magistatul spune că nu au fost solicitate mai multe probe de natură tehnică. Asta în condiţiile în care o parte din înregistrările video aflate la dosar nu au putut fi accesate.

În ordonanţa de clasare, procurorul Doru Stoica invoca „credinţa sinceră” a autorităţilor în aplicarea legii şi o complicitate morală a protestatarilor din Piaţa Victoriei, care nu s-au delimitat de cei care au exercitat violenţe asupra forţelor de ordine. Mai mult, Doru Stoica a declarat că nu toate „victimele colaterale” ale violenţelor din Piaţa Victoriei au fost „victime inocente”.

