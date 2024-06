Social Dorin Cocoș: Raed Arafat, omul lui Coldea. Momentul rupturii Băsescu, Kovesi, Coldea







Omul de afaceri Dorin Cocoș spune că Raed Arafat a fost omul lui Coldea. Acesta fiind și motivul pentru care în 2012 s-au strâns oamenii în stradă pentru susținerea șefului DSU.

”Omul lui Coldea”, mărul discordiei între președinte, SRI și DNA

Anca Alexandrescu: Dar de ce nu mai controla? Când i-a scăpat de sub control?

Dorin Cocoș: Părerea mea că Elena îi spunea niște lucruri care se băteau cap în cap cu ce îi spuneau ei. Și eu îi spuneam domnului președinte niște lucruri care probabil erau contrazise de ei. Eu cred că prima dată când Florian a început să nu-l mai aibă la inimă pe domnul președinte a fost când a ieșit domnul președinte împotriva lui Raed Arafat.

Anca Alexandrescu: Păi de ce?

Dorin Cocoș: Pentru că Raed Arafat era omul lui.

Anca Alexandrescu: Raed Arafat era omul lui Coldea?

Dorin Cocoș: Da, total.

Anca Alexandrescu: Dar pe ce vă bazați când spuneți asta?

<<Hoția cu salvările a lui Arafat, trecută cu vederea>>

Dorin Cocoș: Păi haideți că vă spun. Prin 2010, sau ceva de genul ăsta, a venit o persoană, nu vreau să-i dau numele că, Doamne ferește, dacă vrea să intervină vreodată, sau să-mi dea mesaj, am același număr, mi-a adus un dosar cu ce hoție voia să facă Raed Arafat cu niște salvări. Vreo 300 de salvări. Le lua cu de vreo trei ori prețul. Cu niște firme de pe la Cluj, care puneau ceva aparatură. O șmecherie de asta, tipic românească. Normal m-am dus la ei, uite ăsta vrea să fure un miliard.

Anca Alexandrescu: V-ați dus la Coldea și la Maior cu dosarul.

Dorin Cocoș: Da.

Anca Alexandrescu: Și ce v-au spus?

Dorin Cocoș: George i-a zis, ia măi Florine, uite ce se întâmplă. Gata măi, sunt pe ei. După care am întrebat așa, că persoana mi-a zis, băi nu se întâmplă nimic. Licitația merge înainte, au câștigat ăia. Și pe urmă când m-am mai dus pe la el l-am întrebat: Băi, cu dosarul ăla? A, nu se confirmă nimic. Dar mie mi-a căzut fisa. Am zis gata, e omul lor. Am tăcut din gură. N-am mai zis nimic. Asta e. Omul lor. M-am găsit eu prostul să vin.

”Nu i-am spus lui Băsescu”

Anca Alexandrescu: Și atunci au început oamenii să iasă în stradă împotriva lui Traian Băsescu.

Dorin Cocoș: Păi cum, așa dintr-o dată, pentru un arab. Ia uite, mă, nu ieșeau pentru români, au ieșit pentru arabul ăla. Nu mai puteau românii de durerea arabului. Nu i-am spus lui Băsescu. Acuma mă duc la președinte cu prostii din astea? Nu mai îmi aduc aminte dacă i-am spus Elenei”.