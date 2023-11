Dorian Popa, la capătul puterilor. Iubita sa a luat o decizie drastică

Dorian Popa și Claudia Iosif sunt împreună de 11 ani, însă, în ultima perioadă, nu s-au mai afișat împreună. Bruneta a recunoscut că relația lor s-a schimbat și că nu mai dorește să fie în lumina reflectoarelor.

„Afișarea excesivă a unei relații nu aduce nimic bun. Este părerea mea, nu știu dacă este valabil pentru toată lumea, pentru noi nu este ok. Nu ne ascundem, dar nici nu suntem non-stop împreună prin poze, și filmări, fiecare cu treaba lui. Acasă e acasă. Dacă îl urmărești pe Instagram pe Dorian o să vezi că el are temă și este doar el în poze. Și în al doilea rând, eu nu sunt un așa mare fan să mă pozez. Nu e felul meu de femeie. Și fug, sincer. El a înțeles chestia asta și a respectat-o. Eu când fac poze fac atunci când vreau să-mi prezint hainele sau fac dacă am chef în momentul acela. De obicei nu prea sunt cu pozele”, a scris Babs pe rețelele de socializare.

Relația lui Dorian Popa s-a schimbat

Claudia Iosif a recunoscut că relația cu Dorian nu mai este la fel ca în primul an. Ea a declarat că este normal să fie separați câteodată și să se preocupere de carieră. Aceasta a mai spus că locuiește în continuare cu vloggerul, dar că și-a mutat atelierul de haine.

„Nu vreau să discut despre așa ceva. Suntem de 11 ani împreună, e normal să facem și lucruri separat. Nu mai e ca în primul an. Eu mi-am mutat atelierul în altă parte, pentru că nu mai era în regulă să fie în mansarda casei noastre. Dar e la 5 minute de casa noastră”, a declarat Babs pentru CANCAN.RO.

Nu știa că a fost prins drogat la volan

Claudia Iosil și Dorian au mai trecut printr-un moment dificil. De curând, vloggerul a fost prins drogat la volan și a rămas fără permis. Iubita artistului nici măcar nu știa despre acest incident. O altă problemă este că nici mama cântărețului nu se gândea că fiul ei consumă substanțe interzise.

„Ce s-a întâmplat?! Poftim?! Nu pot să cred așa ceva, nu știu nimic, doamne! Doamne ferește! Noi chiar am vorbit dimineață, nu am știut nimic. Scuză-mă că trebuie să închid, chiar nu știu nimic”, a fost reacţia Claudiei Iosif.