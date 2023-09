Dorian Popa, înșelat de Călin Donca. Ce i-a spus soția afaceristului

Dorian Popa a dezvăluit că a investit în una din afacerile Donca. Artistul a spus că a fost contactat de soția lui Călin Donca, afaceristul care a fost arestat preventiv, din pricina unor ilegalități fiscale. Popa susține că femeia l-a contactat pentru a-i spune că afaceristul nu ar fi vinovat.



Dorian Popa, derutat

Sunt două diferenţe pe care trebuie să le marchez. Trebuie să fiu sincer. În primul rând am fost contactat de soţia domnului Călin, care îmi spune că nu este adevărat ce se întâmplă, însă chiar nu mai ştiu ce să mai cred. Deocamdată nu ştim ce se întâmplă acolo. Singurul lucru care pe mine m-a băgat un pic în starea de alertă a fost prelungirea arestului de la 24 de ore la 29 de zile. Ceea ce mă face să cred totuşi că există oarecare dovezi. Înţeleg că parcurile fotovoltaice nu sunt incluse în acuzaţiile ce-i sunt aduse domnului. Însă problema ce mă frământă în mod direct este că şi dacă ar fi chestii din trecutul dânsului se pot răsfrânge şi asupra afacerilor contemporane, şi nu ne place situaţia şi nu putem să stăm deloc relaxaţi sau liniştiţ”, a dezvăluit Dorian Popa.

Investiția pe care a făcut-o artistul constă în niște panouri fotovoltaice pe care a dorit să și le pună pe casa sa din Domnești.

„Eu am plătit panourile de pe casa mea. Moment în care l-am cunoscut pe Călin. Eu îmi doream să spun panouri fotovoltaice pe casă în momentul în care au explodat preţurile la curent. L-am contactat. Am cunoscut un om dezinvolt, cu vorbele la el. Că am fost sau nu un guşter nici măcar nu ştiu deocamdată. Pentru că încă nu s-a dovedit nimic.Suntem doar într-o stare de alertă, întrucât nu avem nicio informaţie. Restul investiţiei a fost achiziţia unei bucăţele de parc fotovoltaic. Am investit 24.000 euro. P pot spune că sunt oameni care au investit sume sănătoase”, a spus Dorian Popa la Antena 3 CNN.

În ce constau afacerile lui Donca

Călin Donca ar avea și câteva afaceri și în domeniul crypto, care capătă tot mai multă popularitate și în țara noastră.

„Eu nu cred în acest fenomen şi am căutat să mă feresc cât s-a putut de această criptomonedă. Mă depăşeşte pe mine personal. Poate alţii înţeleg, poate alţii îşi doresc şi utilizează. La un moment dat am tranzacţionat şi eu nişte bitcoin şi mi-am dat seama că nu este de mine. Nu mă pricep, nu mă interesează”, a mai spus Dorian Popa.

Investitorii care au avut legătură cu afacerile lui Călin Donca au intrat în alertă. Dorian Popa ar fi fost contactat de unul dintre ei pentru a afla dacă știe ceva despre întreaga situație.

„Ce pot să spun este că am luat legătura cu unii dintre investitori. M-au sunat întrebându-mă dacă am reușit să aflu ceva, dar toate telefoanele sună închise. Abia aștept să se poată lămuri într-un fel această situație. Ppentru că, repet, având în vedere faptul că în acuzații nu am văzut nimic legat de panourile fotovoltaice de aceste părculețe mă gândesc că poate avem norocul, șansa că acest business să nu fie afectat și noi.

Ori să ne putem recupera investiția ori să putem încasa banii. Vă spun cu voce tare și public că sunt aici să fiu alături, așa cum am fost de Călin și am prezentat situația transparent către cei care mă urmăresc. Așa voi fi alături și de cei care au declarat împotriva lui Călin. Nu știm încă despre ce este vorba. ”, a mai spus Dorian Popa.