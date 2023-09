Dorian Popa îngrijorat pentru bani. Influencerul a investit în afacerile lui Călin Donca

Dorian Popa îngrijorat pentru banii pe care i-a investit în afacerile milionarului din Brașov Călin Donca. Influencerul spune că a fost convins de Călin Donca să investeacă în afacerea sa cu panouri fotovoltaice. Brașoveanul a fost foarte convingător, mai ales că i-a oferit și un bonus. Donca, așa cum recunoaște Dorian Popa, i-a vândut panouri fotovoltaice la un preț mult mai mic decât cel de pe piață. Iar acum a ajuns să fie sub ancheta procurorilor.

Dorian Popa a povestit cum l-a cunoscut pe Călin Donca și în ce context a ajuns să investească în afacerea sa cu panouri solare.

„L-am cunoscut pe Călin Donca în momentul în care am vrut să îmi montez panouri fotovoltaice. Cineva apropiat m-a întrebat de ce nu lucrez cu Călin, că omul e de 8 ani în domeniul energiei. Am postat pe vlog și facturile cu care mi-am plătit panourile. Toate informaţiile există în firma mea, probabil şi în firma lui. Şi când mi-am montat panourile pe casă, s-a legat un soi de prietenie”, a povestit Dorian Popa.

Potrivit spuselor sale, milionarul i-a plăcut și astfel a decis să investească în afacerea lui. Împreună cu el au mai făcut-o încă 40 de persoane. Dorian Popa spune că a avut și un discount pentru panourile solare pe care le-a montat la locuința sa. Acum așteaptă ca justiția să se pronunțe astfel încât să vadă ce se petrece cu investiția sa.

Influencerul susține că parcurile fotovoltaice în care a investit nu au fost vizate de cercetările autorităților. Dar, cu toate acestea se teme că vor fi sechestrate pentru a acoperi eventualele prejudicii produse de Donca. Astfel, nu va mai avea acces la banii pe care i-a investit și nu va mai încasa profiturile convenite.

Dorian Popa îngrijorat pentru banii pe care i-a investit în afacerile lui Călin Donca spune că statul ar trebui să-l protejeze. El admite că este posibil ca milionarul care i-a oferit panouri solare cu discount să-l fi păcălit. Însă, Dorian Popa susține că statul ar trebui să-i controleze mai des pe cei asemenea lui, ușor de manipulabili. Astfel încât aceștia să nu fie înșelați.

Pe de altă parte, recunoaște că a avut mai multe semnale în legătură cu corectitudinea lui Călin Donca în afaceri. Influencerul a continuat să-i dea credit. Aceasta deoarece i s-a părut din ceea ce afișa în mediul online că este un om cinstit.

„Eu l-am cunoscut la mult timp după ce a aparut în online, au mai existat colaborări şi cu alţi influenceri. Cum să te ameţească un om, cu o prestanţă bine gândită, cu un discurs bine aranjat, printr-o minte strălucită? Minţile strălucite pot fi folosite şi în directii gresite, dacă asta s-a întâmplat in acest caz.

Este o chestie pe care parcă am si simtit-o, la un moment dat tot veneau din stanga si dreapta vorbe. Cand ești persoană publică, ai o rază de conexiuni mai mare şi am preferat să îl întreb pe Călin: măi, de ce aud lucrurile astea greşite? Mi-a dat o explicaţie pertinentă şi ştiind că, din păcate, oamenii vorbesc si despre mine lucruri neadevarate, am zis hai să plec de la prezumţia de nevinovatie, să mă gândesc că oamenii poate chiar sunt invidiosi”, a spus Dorian Popa.