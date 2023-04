Donald Trump, 76 de ani, îl ironizează pe Joe Biden, 80 de ani, și promite să-l zdrobească la alegerile din 2024

Conturile lui Donald Trump de pe platformele Meta au fost suspendate timp de doi ani din cauza postărilor sale care au incitat la violență. Fostul președinte a revenit în urmă cu puțin timp pe Instagram, unde a postat mai multe fotografii și clipuri video. Unul dintre ele face referire și la mandatul lui Joe Biden, despre care a dat de înțeles că este un președinte slab. În plus, Trump și-a anunțat prin intermediul acelui videoclip și candidatura la alegerile prezidențiale din 2024.

În clipul video sunt prezentate mai multe imagini cu actualul lider de la Casa Albă când s-a împiedicat și a căzut de trei ori pe scările avionului Air Force One, la începutul acestui an. Mai mult decât atât, acele imagini sunt însoțite și de următorul mesaj: „our weakness is their trenght” („slăbiciunea noastră este puterea lor”. În plus, Donald Trump susține că Statele Unite sunt amenințate cu războiul și cu armele nucleare de către Vladimir Putin.

Mesajul lui Donald Trump pentru americani

Fostul președinte a făcut referire și la valul de crime și atacuri de pe străzile din SUA. Trump a mai adăugat că americanii vor fi cei care vor suporta consecințele rezultatului alegerilor din 2024. „Tu și familia ta o să plătiț prețul. SUA este o națiune în declin. Aceasta este America lui Joe Biden. Eșuată”, se mai precizează în clipul video.

Trump susține că el este singura persoană care poate să rezolve toate problemele din Statele Unite. „Bring back the american dream. Make America great for us again”, se precizează la finalul clipului video. Nu este pentru prima dată când fostul președinte îl critică pe Joe Biden.

Trump a susținut un discurs în fața susținătorilor săi, vineri, 28 aprilie, în timpul căruia a spus că Biden vrea să candideze pentru „încă patru ani dezastruoși”. „El este pe cale să eșueze. Îl vom zdrobi pe Joe Biden”, a mai spus omul de afaceri. De asemenea, Trump susține că americanii vor avea de ales între „succes și eșec”, între „securitate sau anarhie” sau între „prosperitate sau catastrofă”.