Joe Biden acuză posturile de știri că folosesc „minciuni spuse pentru profit și putere”. Președintele SUA a făcut glume acide la adresa Fox News

Joe Biden, președintele SUA, a lansat acuzații dure la adresa posturilor de știri. Șeful de stata a declarat, la dineul anual al Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă, că unele publicații se folosesc de minciuni pentru „putere și profit”. El a făcut referire la falsele zvonuri potrivit cărora victoria sa în alegerile din 2020 ar fi fost rezultatul unei fraude electorale masive. Acuzațiile au fost lansate de grupul Fox.

„Minciuni spuse pentru profit şi putere. Minciuni pentru conspiraţie şi răutate repetate la nesfârşit, menite să genereze un ciclu de furie şi ură şi chiar violenţă”, a declarat Biden.

Președintele a subliniat faptul că astfel de practici au încurajat jurisdicțiile locale să interzică cărți, iar „statul de drept și drepturile și libertățile noastre să fie înlăturate”. Joe Biden a făcut o glumă pe seama publicației Fox News, susținând că, dacă spune despre aceasta că este „onestă, corectă și veridică, atunci pot fi dat în judecată pentru defăimare”.

The Joe Biden we’re seeing at the White House Correspondents’ Dinner right now is the version of Joe Biden we need to see more of. Witty, funny, & cracking jokes like it’s nobody’s business. A very strong & funny Joe Biden right now & it’s amazing.

— Victor Shi (@Victorshi2020) April 30, 2023