Donald Trump s-a întors pe Instagram după 2 ani și primul lucru pe care l-a făcut a fost să vândă NFT-uri

Trump a accesat platforma de socializare pentru a-și promova cel de-al doilea set de cărți de schimb digitale la prețul de 99 de dolari pe bucată. Aceasta a fost prima sa serie de postări din ianuarie 2021.

Un design al unei cărți îl arată ținând în mână Clopotul Libertății cu steagul american pe cer în spatele său. Altele îl înfățișează îmbrăcat în haine de supererou cu o centură de box pe care scrie „Trump Champion” sau îmbrăcat ca un rockstar care cântă la o chitară electrică.

Una dintre cele patru postări pe care Trump le-a încărcat marți a fost un videoclip de promovare a NFT-urilor, al doilea set pe care îl va lansa. El și-a vândut primul set în decembrie, obținând peste un milion de dolari din vânzarea acestora.

„Cărțile originale s-au vândut atât de repede, încât toată lumea îmi cere să fac o altă serie. Ei bine, am niște vești fantastice pentru voi. Cărțile mele de tranzacționare digitale Trump au revenit în forță”, a spus Trump în videoclipul de marți.

„Oamenilor le place să colecționeze cărți de baseball, dar de ce să vă mulțumiți cu puțin când puteți colecționa cea mai mare carte de tranzacționare din istorie”, a adăugat recent inculpatul.

Trump a afirmat într-o altă postare de marți pe Instagram că noile cărți de vizită NFT s-au vândut în câteva ore

„În urmă cu 10 minute, cărțile mele de tranzacționare digitale s-au epuizat, în TIMP RECORD, aproximativ 4,6 milioane de dolari. Este o mare onoare și sper că toată lumea este fericită, sănătoasă și bogată. FELICITĂRI!”, se arată în legenda postării.

Cele patru postări ale lui Trump, în total, au adunat peste 2,6 milioane de aprecieri la ora transmiterii acestei știri. El a postat aceleași desene NFT și pe pagina sa de Facebook.

Setul anterior de cărți de vizită ale lui Trump – care îl înfățișau, printre altele, ca astronaut, boxer, șerif și pilot de curse – a cunoscut o creștere bruscă a valorii după ce a fost pus sub acuzare în aprilie. Una dintre cărți a urcat vertiginos în valoare la aproape 1.700 de dolari.

De asemenea, a organizat o tragere la sorți în care oricine cumpăra NFT-uri cu el avea șansa de a câștiga o întâlnire „neprețuită” cu el la Mar-a-Lago – însă cei care participau la tragere trebuiau să își acopere singuri cheltuielile de călătorie și cazare.

Revenirea lui Trump pe Instagram vine la câteva săptămâni după ce a fost arestat și inculpat în New York. Pe 4 aprilie, într-o sală de judecată din Manhattan, Trump a pledat nevinovat la 34 de acuzații de infracțiune de nivel scăzut de falsificare a documentelor de afaceri.

Trump a fost interzis pentru prima dată de pe platformele de socializare Meta, Instagram și Facebook, în ianuarie 2021, din cauza postărilor sale care au incitat la violență în legătură cu revoltele din 6 ianuarie de la Capitol Hill.

Conturile sale pe platformele Meta au fost redeschise în februarie, după ce suspendarea de doi ani s-a încheiat. Meta a precizat în declarația sa din 25 ianuarie că a pus „noi bariere de protecție” pentru a-l descuraja pe Trump să posteze „conținut violent” pe platforma lor.

„Publicul ar trebui să poată auzi ce spun politicienii pentru a putea face alegeri în cunoștință de cauză”, se arată în declarație.

Bibliografie:

Bharade, A. (2023, April 19). Donald Trump got back on Instagram after 2 years and the first thing he did was sell NFTs. Business Insider. https://www.businessinsider.com/trumps-back-on-instagram-after-2-years-to-sell-nfts-2023-4