Donald Trump l-a imitat pe Joe Biden pierdut și confuz: „Unde naiba sunt”. Video

Donald Trump a făcut show de zile mari vineri seara la la convenția Partidului Republican din California. Fostul preşedinte şi-a atacat rivalul în alegerile primare republicane în vederea alegerilor prezidenţiale din 2024, guvernatorul Floridei Floride Ron DeSantis.

Apariția lui Trump vineri seara a fost a doua săptămâna aceasta. Dar a sărit peste cea de-a doua dezbatere prezidențială republicană de miercuri. Un sondaj comandat exclusiv de The Post a arătat că Trump era cu mult înaintea rivalilor săi.

De asemenea, Donald Trump l-a imitat pe Joe Biden și modul în care actualul președinte al SUA dă de multe ori impresia că nu știe unde se află. Fostul preşedinte a pus la îndoială aptitudinea mentală și fizică a lui Biden pentru a mai îndeplini un mandat de președinte.

El a spus că președintele în vârstă de 80 de ani părea adesea pierdut și confuz în public, nereușind să-și găsească drumul de pe scenă.

„Unde naiba sunt”, a spus Trum, în timp ce îl imita pe Joe Biden atunci când era dezorientat.

„Fără mine era mort”, a subliniat miliardarul, amintind că l-a susţinut în 2018 în campania în vederea postului de guvernator.

Trump imitating Biden getting lost on stage is hilarious 🤣🤣🤣

pic.twitter.com/HqjOex9EdN

— Benny Johnson (@bennyjohnson) September 29, 2023