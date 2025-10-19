International

Donald Trump, clip ofensator la adresa protestatarilor. Șapte milioane de americani au scandat împotriva sa

Donald Trump, clip ofensator la adresa protestatarilor. Șapte milioane de americani au scandat împotriva sa
Donald Trump, a generat un nou val de controverse pe rețeaua sa Truth Social, unde a distribuit un videoclip creat cu ajutorul inteligenței artificiale. În imaginile virale, președintele Statelor Unite este prezentat pilotând un avion de vânătoare inscripționat cu mesajul „King Trump”, pe fundalul sonor al filmului „Top Gun”, iar din aer aruncă cantități uriașe de dejecții asupra mulțimilor de protestatari.

Proteste masive împotriva lui Trump

Conform presei americane, aproximativ șapte milioane de cetățeni au luat parte la demonstrații desfășurate sub sloganul „Fără Regi” („No Kings”).

Manifestațiile s-au derulat simultan în peste 2.700 de orașe din SUA, majoritatea într-o manieră pașnică, potrivit autorităților.

Protestele au avut loc în contextul închiderii temporare a guvernului federal și al desfășurării trupelor federale pentru gestionarea tensiunilor legate de politica de imigrație a administrației Trump.

Pensionarii pot evita plata impozitului. Recomandările specialiștilor britanici
Echipa feminină de tenis de masă a României a pierdut finala Campionatului European

Republicanii au condamnat protestele „No Kings”

CNN a relatat că participarea a fost cu aproape două milioane mai mare decât în protestele similare din luna iunie. Organizațiile implicate au afirmat că valul de mobilizare reprezintă un răspuns direct la ceea ce consideră a fi o „agendă autoritară” a liderului republican.

Înaintea demonstrațiilor, susținătorii lui Trump au lansat acuzații potrivit cărora manifestanții ar fi influențați sau sprijiniți de Antifa, mișcare de extremă stângă declarată organizație teroristă internă în SUA luna trecută. Ei au invocat presupuse legături ideologice între Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk, și această grupare radicală.

Republicanii au condamnat protestele „No Kings”, referindu-se la ele ca la „mitingul care instigă ura împotriva Americii”.

Proteste America. Sursă foto: Captură video

Reacții din partea Partidului Democrat

De cealaltă parte, mai mulți lideri democrați au susținut dreptul la protest al manifestanților.

„A te prezenta pentru a-ți exprima dezacordul față de o administrație scăpată de sub control este la fel de american ca maternitatea, baseballul și plăcinta cu mere”, a declarat Hakeem Jeffries, liderul minorității democratice din Camera Reprezentanților.

Manifestările recente au urmat unor marșuri din luna iunie, care au coincis cu parada militară aniversară de 250 de ani a Armatei SUA, desfășurată la Washington, D.C., eveniment ce a marcat și cea de-a 79-a aniversare a lui Donald Trump.

