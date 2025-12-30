International

Donald Trump anunță primul atac terestru în Venezuela. Pentagonul pregătește o nouă operațiune în Pacific

Donald Trump anunță primul atac terestru în Venezuela. Pentagonul pregătește o nouă operațiune în PacificDonald Trump / sursa foto: captură video
Președintele american a confirmat că armata Statelor Unite a efectuat o operațiune militară pe teritoriul Venezuelei, vorbind despre distrugerea unei „mari instalații”, fără a oferi însă prea multe detalii despre acțiune. Presa internațională notează că ar putea fi vorba despre primul atac terestru american în această țară.

Trump, declarații fără prea multe explicații

Întrebat de jurnaliști dacă a fost vorba despre o operațiune a armatei SUA, Donald Trump a evitat să intre în amănunte, dar a subliniat că totul s-a încheiat cu succes.

„Ei bine, asta nu contează, dar a avut loc o explozie majoră în zona docurilor unde se încarcă drogurile pe bărci. Ei încarcă drogurile pe bărci, așa că am lovit toate bărcile și am lovit zona respectivă, iar aceasta nu mai există”, a declarat președintele american, care a refuzat să precizeze dacă aceasta a fost singurul atac.

Nicolas Maduro

Nicolas Maduro. Sursă foto: X.com

Pentagonul a anunțat o altă operațiune

Departamentul Apărării nu a oferit lămuriri suplimentare și a redirecționat întrebările către Casa Albă. La rândul său, guvernul de la Caracas nu a comentat declarațiile liderului american.

În același timp, Pentagonul a anunțat o altă operațiune, desfășurată în Pacific, împotriva unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri. Doi oameni au murit, iar imaginile intervenției au fost făcute publice de armata americană. Campania, prezentată de Washington drept un război împotriva traficului de droguri, a început în septembrie, fiind menționate cel puțin 30 de atacuri, fără o confirmare oficială a numărului de victime.

Ținta politică: regimul Maduro

Publicațiile americane au reamintit că Donald Trump l-a acuzat în repetate rânduri pe Nicolas Maduro că ar conduce o rețea uriașă de narcotrafic, cu droguri care ar ajunge în Statele Unite. Liderul venezuelean susține, în schimb, că Washingtonul urmărește controlul asupra resurselor petroliere ale țării.

Într-un interviu difuzat în noiembrie, președintele american a spus că nu anticipează un conflict deschis între cele două state, dar și-a exprimat dorința ca Maduro să plece de la putere.

„În ceea ce privește Venezuela în special, zilele domnului Maduro ca președinte sunt numărate?”, a întrebat jurnalista CBS Norah O’Donnell. „Aș spune că da”, a răspuns Trump. „Da, așa cred.”

Proiecte speciale