Procesul Pelicot. Dezvăluiri despre profilul sexual al individului care și-a drogat soția și a permis să fie violată

Franța. Noi dezvăluiri în cazul lui Dominique Pelicot, care și-a drogat soția și a permis să fie violată ani în șir. Profilul său a fost creionat, în proces, de doi psihologi și doi psihiatri care i-au analizat comportamentul.

Acuzatul a fost descris drept un individ consumat de „fantezii obsesive”, lipsit de empatie, dar apt să apară într-un proces. Acesta și-a drogat soția, vrme de zece ani, și a recrutat bărbați, pe internet, pe care i-a îndemnat să o violeze.

Acuzatul nu a apărut la termenul precedent, al procesului, când experții în comportament i-au disecat obiceiurile. Dominique Pelicot, în vârstă de 71 de ani, a acuzat probleme de sănătate și a fost adus cu întârziere în boxa acuzațiilor. În absența lui, experți și-au prezentat concluziile studiului pe care l-au realizat.

Psihiatrul Paul Bensussan, angajat de instanță, l-a descris drept „dirijorul” acestor abuzuri greu de imaginat. Potrivit spuselor sale, acuzatul avea o dublă personalitate. Pe de o parte, este descris ca „un soţ, tată şi bunic onorabil şi un prieten apreciat”. Un bărbat iubitor și prezent în familie. Pe de altă parte, cea de-a doua față este a unui individ manipulator, care minte foarte mult.

Experții pun personalitatea lui Dominique Pelicot pe seama trecutului său. A crescut într-un „mediu familial disfuncţional”, „confruntat cu situaţii de abuz psihologic, fizic şi sexual”, conform psihiatrului Laurent Layet. Un personaj cu rezultate școlare mediocre, care a început ca muncitor într-o companie de electricitate. Ulterior s-a lansat în afaceri imobiliare, unde a avut o carieră cu suișuri și coborâșuri.

