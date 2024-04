Acuzații de viol la filmările Buzz House. Selly, arătat cu degetul pentru că nu a intervenit

Zona influencerilor din România este zguduită de un mare scandal legat de o tentativă de viol care s-ar fi petrecut în timpul filmărilor la Buzz House. Iorga, o tânără influenceriță susține că un bărbat ar fi încercat să o violeze. Adrian Dumitru ar fi salvat-o, dar Selly care era și el de față ar fi ignorat situația care s-ar fi putut sfârși tragic.

Adrian Dumitru sau Adrian Elicopter de Luptă, un influencer care are peste 500.000 de urmăritori pe TikTok și Iorga, o influenceriță cu aproape 700.000 de urmăritori pe aceeași platformă de socializare sunt în război cu Selly (Andrei Șelaru) și unii dintre membrii echipei sale.

Deși până nu demult cei trei protagoniști ai scandalului erau prieteni la cataramă și promovau filmul Buzz House, realizat în colaborare, totul ar fi luat o turnură nedorită la începutul acestei luni, când la ziua de naștere a iubitei lui Selly s-a produs o încăierare între Adrian Dumitru și un alt bărbat. Acesta a fost momentul când prietenia celor trei s-a stricat.

Ulterior, cearta s-a amplificat după ce Adrian și Iorga au dezvăluit că la filmările pentru Buzz House care au avut loc în cadrul unui hotel de lux, tânăra a fost victima unei tentative de viol. Iorga a povestit cum proprietarul resortului a încercat să o abuzeze sexual, intrând brusc, noaptea, în camera unde era cazată. Adrian Dumitru auzind strigătele femeii a intervenit și a salvat-o.

În schimb, Selly, care era direct responsabil de ceea ce se întâmpla pe platourile de filmare, dar și în afara lor nu a luat nicio măsură după ce a auzit despre întâmplarea nefericită.

Iorga și Adrian au mai dezvăluit și criticat și comportamentul unuia dintre scenariștii filmului Buzz House, care ar avea un trecut destul de reprobabil. Mai exact, acesta ar fi publicat pe un blog personal, în urmă cu ceva timp, texte revoltătoare în care făcea apologia violului și pedofiliei. Cei doi influenceri chiar i-au reproșat acest lucru scenaristului, însă acesta răspuns că este liber să scrie ce vrea. Cei doi tiktok-eri i-au reproșat și lui Selly că lucrează cu astfel de oameni.

„Ai văzut ce a zis că de ăsta se știe de foarte mulți ani. Păi dacă de ăsta se știe de mulți ani, voi de ce îl mai luați să facă filme? De ce îi mai dați zeci de mii de euro?

Vă țineți de mână unul pe altul, că asta se întâmplă. Dacă se știe de mult, deci a ajuns sigur la urechea oamenilor care îl angajează și totuși ăsta continuă să își ia bani. Eu nu știam de site-ul ăla. Când am aflat de Pitici (n.r. scenaristul de la Buzz House) ăsta, eu deja eram cu contractul semnat, cu tot.

Ne-am așezat la masă și după m-am dus la Academie și mi-a zis un coleg: «Acolo la film nu scrie tot ăla de a vorbit de viol, unu Pitici?». Am zis că da, ăla e. L-am căutat pe google, am scris PiticiGratis. Nu a apărut nimic legat de viol. Astăzi când am căutat, am dat de alea, de blogurile alea ale lui. Ei, eu ce să zic atunci cu contract semnat, nici acum nu am voie, dar să mă dea în judecată”, a povestit Adrian Elicopter de Luptă, în cadrul unui live pe TikTok.