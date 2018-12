DOLIU în lumea muzicii, la sfârșit de an! Din păcate, un ARTIST URIAȘ ne-a păsărit

Tristețe în ultima zi din an în lumea muzicii internaționale. Solistul unei trupe foarte cunoscute a murit în noaptea de duminică spre luni în somn.





Moartea lui Mike Taylor, solistul trupei „Walk off the Earth” a fost anunțat de mebrii trupei.

Mike Taylor, cunoscut ca „Tipul cu barbă”, era clăpar şi solist vocal în formaţia „Walk off the Earth”.

„Anunţăm cu tristeţe profundă faptul că fratele nostru iubit şi membrul trupei noastre, Mike Taylor a încetat din viaţă. Mike avea o dragoste pentru o viaţă care nu putea fi egalată şi o dorinţă de a dărui ieşită din comun. A părăsit această lume liniştit, din cauze naturale, noaptea trecută, în somn. Suntem alături de cei doi copii ai săi, pe care i-a adorat mai mult decât pe oricine în lume. Cerem intimitate pentru familia lui în aceste momente de încercare”, a transmis trupa Walk off the Earth.

Walk off the Earth a devenit cunoscută în 2012, când a realizat un cover al celebrei melodii „Somebody That I Used to Know”., care a adunat peste 185 de milioane de vizualizări pe YouTube.

