Casa regală și autoritățile aveau deja pregătit planul denumit „Operaţiunea Forth Bridge”, după denumirea unui pod între regiunile scoţiene Edinburgh şi Fife, în cazul decesului Prințului. Și asta din cauza sănătății precare a prințului.

„Forth Bridge is down!” (n.r. „A căzut Forth Bridge!”) este numele de cod sub care s-a anunțat moartea prinţului.

Se zvonește că Prințul Philip s-a implicat în organizarea ceremoniei sale de înmormântare, dorind ca la eveniment să fie prezentă doar familia, apropiaţii şi şefii de state din Commonwealth.

Cine a fost Prințul Phillip

El s-a născut în Grecia, fiind unicul fiu al Prințului Andrei al Greciei și Danemarcei și Prințesei Alice de Battenberg. A avut patru surori, Margarita, Theodora, Cecilie și Sofia. A fost școlit în Franța și în Germania, înainte de a intra în Marina Regală, dorindu-și să urmeze o carieră navală.

Situația avea să se schimbe după ce s-a logodit cu Elisabeta, fiica regelui George al VI-lea al Marii Britanii și moștenitoarea tronului britanic. Logodna celor doi a fost anunțată în iulie 1947, iar în același an s-au căsătorit la Westminster Abbey, ceremonia fiind urmărită în întreaga lume.

Chiar înainte de căsătorie, a primit titlul de Duce de Edinburgh și titlul de Alteța Sa Regală. După încoronarea Reginei Elisabeta a II-a, în 1952, cei doi s-au mutat la Palatul Buckingham. Spre nemulțmirea ducelui, după încoronare, casa regală nu a primit numele familiei sale, Mountbatten, ci a păstrat numele Casa Windsor. Însă în 1960, regina a acceptat ca urmașii lui Phillip pe linie masculină care nu poartă titluri regale să aibă numele Mountbatten-Windsor.

Prințul consort patronează circa 800 de organizații, axate în special pe mediu, industrie, sport și educație. În 2017, Prințul Phillip și-a anunțat retragerea din viața publică.

Prințul Phillip și Regina Elisabeta a II-a au patru copii: Charles, Prinț de Wales, Anne – Prințesă Regală Andrew – Duce de York și Edward – Conte de Wessex. Prințul Charles este primul în linia succesiunii la tronul britanic.