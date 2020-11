David Prowse a devenit celebru pentru rolul Darth Vader, faimosul inamic al lui Luke Skywalker, în trilogia filmată de George Lucas înre 1977 și 1983.

Actorul mai primise elogii și pentru rolul său în filmul Green Cross Code Man, dar consacrarea definitivă i-a adus-o personajulDarth Vader. Un amănunt demn de semnalat este faptul că vocea inconfundabilă a personajului Darth Vader nu a fost asigurată de Prowse, ci de actorul american James Earl Jones.

Moartea lui Prowse, confirmată de agentul său, a survenit fulgerător. Boala de care suferea a înaintat fulgerător, iar actorul, în vârstă de 85 de ani, nu a reușit să mai lupte.

„Fie ca forța să fie cu el, întotdeauna!”, a scris Thomas Bowington, agentul lui Dave Prowse, în mesajul care anunța teribila veste. „Deși este cunoscutt pentru că ajucat multe roluri de monstru – pentru mine și pentru toți cei care l-au cunoscut sau au lucrat cu Dave, el a fost un adevărat erou.” Agentul a mărturisit că moartea actorului reprezintă „o pierdere enormă pentru “milioane de fani din întreaga lume”.

I-au înlocuit vocea din cauza accentului

Dave a primit rolul fascinantului personaj Darth Vader datorită impozantului său fizic și faptului că făcuse ani de zile culturism. Regizorul a fost nevoit să dea personajului o altă voce pentru că actorul britanic avea un puternic accent West Country.

David Prowse a avut, de asemenea, o carieră strălucitoare la televiziunea britanică, cu apariții în Doctor Who, The Two Ronnies, The Kenneth Williams Show și The Morecambe & Wise Show. De asemenea, a jucat recent în serialele Mission Backup Earth și Southern Troopers.

Dave a fost, de asemenea, foarte mândru că a jucat Green Cross Code Man, un rol care l-a ajutat să învețe oamenii cum să traverseze strada în siguranță. Vedeta declara că acest rol a fost „cel mai bun job pe care l-am avut vreodată”.

Fenomenul Războiul Stelelor

Nimic nu se compară, însă, cu celenritatatea ăe care i-a adus-o Războiul Stelelor, un film-fenomen cunoscut în întreaga lume. Nici nu e de mirare Războiul stelelor (engleză Star Wars) este o serie de filme științifico-fantastice despre spațiul cosmic, concepută de George Lucas. Primul film din serie a fost difuzat în 25 mai 1977 de 20th Century Fox și a devenit un fenomen de cultură populară, răspândit în lumea întreagă, după care au urmat încă două filme, difuzate la distanță de trei ani.Trilogia originală Războiul stelelor a dat naștere șiunui adevărat cult, care a inclus cărți, seriale de televiziune, jocuri video și benzi desenate.