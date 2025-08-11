International Doliu în lumea politică. Un senator columbian a murit după ce a fost împușcat







Senatorul columbian Miguel Uribe, internat în spital din luna iunie după ce a fost împușcat în cap în timpul unui miting electoral, a murit luni, a anunțat familia sa, potrivit Reuters. Bărbatul avea 39 de ani.

Miguel Uribe, un potenţial candidat la președinție din partea opoziției de dreapta, a fost împușcat pe 7 iunie, la Bogota, în timpul unui miting, și a suferit mai multe intervenții chirurgicale înainte de a muri.

„Îi cer lui Dumnezeu să-mi arate calea pentru a învăţa să trăiesc fără tine. Odihneşte-te în pace, iubirea vieţii mele, voi avea grijă de copiii noştri”, a scris Maria Claudia Tarazona, soția sa, pe reţelele sociale.

Moartea lui Uribe se adaugă tragediilor din istoria tulbure a familiei sale. Mama sa, jurnalista Diana Turbay, a fost ucisă în 1991, în timpul unei misiuni de salvare eșuate, după ce fusese răpită de cartelul Medellin, condus de traficatul de droguri Pablo Escobar.

Recibo con dolor la noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay. El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente. Mi solidaridad con su familia y todos sus seres queridos en estos momentos lamentables. El mejor homenaje que podemos hacer… pic.twitter.com/hrul7WLTC6 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 11, 2025

Uribe a avut o ascensiune politică rapidă, devenind un legislator important al partidului de dreapta Centrul Democrat și candidat la președinție, cunoscut pentru criticile dure la adresa administrației președintelui Gustavo Petro.

La 25 de ani, a fost ales în consiliul municipal al Bogotei, unde s-a remarcat ca un critic proeminent al lui Petro, pe atunci primar al capitalei, contestând modul în care acesta gestiona serviciile de salubritate și programele sociale. La alegerile legislative din anul 2022, Uribe a deschis lista partidului său pentru Senat, cu sloganul „Columbia pe primul loc”, și a obținut un mandat în cameră.

Familia acestuia este foarte cunoscută în lumea politică columbiană. Bunicul său matern, Julio Cesar Turbay, a fost președinte al Columbiei între 1978 și 1982, iar bunicul său patern, Rodrigo Uribe Echavarria, a condus Partidul Liberal și l-a susținut pe Virgilio Barco în campania prezidențială din 1986, care s-a încheiat cu victoria acestuia.