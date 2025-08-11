International

Doliu în lumea politică. Un senator columbian a murit după ce a fost împușcat

Doliu în lumea politică. Un senator columbian a murit după ce a fost împușcatDoliu. Sursa foto: pixabay
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Senatorul columbian Miguel Uribe, internat în spital din luna iunie după ce a fost împușcat în cap în timpul unui miting electoral, a murit luni, a anunțat familia sa, potrivit Reuters. Bărbatul avea 39 de ani.

Senatorul columbian a murit la 39 de ani

Miguel Uribe, un potenţial candidat la președinție din partea opoziției de dreapta, a fost împușcat pe 7 iunie, la Bogota, în timpul unui miting, și a suferit mai multe intervenții chirurgicale înainte de a muri.

„Îi cer lui Dumnezeu să-mi arate calea pentru a învăţa să trăiesc fără tine. Odihneşte-te în pace, iubirea vieţii mele, voi avea grijă de copiii noştri”, a scris Maria Claudia Tarazona, soția sa, pe reţelele sociale.

Moartea lui Uribe se adaugă tragediilor din istoria tulbure a familiei sale. Mama sa, jurnalista Diana Turbay, a fost ucisă în 1991, în timpul unei misiuni de salvare eșuate, după ce fusese răpită de cartelul Medellin, condus de traficatul de droguri Pablo Escobar.

Ajutor financiar de 1.000 de lei pentru fiecare elev din clasele I - IX. Cum pot părinții primi banii direct pe card
Ajutor financiar de 1.000 de lei pentru fiecare elev din clasele I - IX. Cum pot părinții primi banii direct pe card
Cele trei lacuri magice care își schimbă culoarea între ele. Ce ascunde fenomenul unic
Cele trei lacuri magice care își schimbă culoarea între ele. Ce ascunde fenomenul unic

Ascensiunea politică a lui Miguel Uribe

Uribe a avut o ascensiune politică rapidă, devenind un legislator important al partidului de dreapta Centrul Democrat și candidat la președinție, cunoscut pentru criticile dure la adresa administrației președintelui Gustavo Petro.

La 25 de ani, a fost ales în consiliul municipal al Bogotei, unde s-a remarcat ca un critic proeminent al lui Petro, pe atunci primar al capitalei, contestând modul în care acesta gestiona serviciile de salubritate și programele sociale. La alegerile legislative din anul 2022, Uribe a deschis lista partidului său pentru Senat, cu sloganul „Columbia pe primul loc”, și a obținut un mandat în cameră.

Familia acestuia este foarte cunoscută în lumea politică columbiană. Bunicul său matern, Julio Cesar Turbay, a fost președinte al Columbiei între 1978 și 1982, iar bunicul său patern, Rodrigo Uribe Echavarria, a condus Partidul Liberal și l-a susținut pe Virgilio Barco în campania prezidențială din 1986, care s-a încheiat cu victoria acestuia.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:35 - Ajutor financiar de 1.000 de lei pentru fiecare elev din clasele I - IX. Cum pot părinții primi banii direct pe card
17:22 - Surpriza din distribuția Wednesday, sezonul 2: Universul extins al familiei Addams prinde contur
17:10 - Doliu în lumea politică. Un senator columbian a murit după ce a fost împușcat
16:52 - Dan Negru critică tonul alarmist al avertizărilor meteo și cere o zi fără coduri, fără frică
16:41 - Fuego, mesaj emoționant în amintirea actriței Tamara Buciuceanu Botez: Mi-e dor de ea
16:30 - Cele trei lacuri magice care își schimbă culoarea între ele. Ce ascunde fenomenul unic

Proiecte speciale