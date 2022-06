A murit Alec John Such, membru fondator şi baterist al legendarului grup Bon Jovi

Alec John Such, membru fondator al legendarei trupe rock americane Bon Jovi, a murit la vârsta de 70 de ani. Such a cântat alături de ei din 1983 până în 1994, când formația a lansat hituri precum You Give Love a Bad Name, Livin’ on a Prayer și Bad Medicine.