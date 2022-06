A murit chitaristul din trupa lui Mihai Mărgineanu. Mesajul artistului: „Prietenii știu cine a fost și ce a însemnat”

Chitaristul Andrei Cristian Vlad, de la Mihai Mărgineanu & Band, s-a stins din viață. Mihai Mărgineanu nu a rămas indiferent după ce colegul său a decedat și și-a arătat respectul și admirația pentru artistul lângă care a cântat atâția ani printr-un mesaj pe Internet.

„Motanu’ pentru prieteni, Andrei Cristian Vlad a murit aseară. Chitaristul care a făcut ca rock-ul și blues-ul să intre pe aceiași ușa cu muzică noastră! Prietenii știu cine a fost și ce a însemnat. Tot ceilalți vor afla de la noi”, a scris artistul Mihai Mărgineanu pe Facebook.

Andrei Vlad era fiul ziaristului Corneliu Vlad, un excelent comentator de politică externă de la România Liberă, fost director editorial la revista Lumea. Lovitura este năpraznică pentru el. În urmă cu câteva luni își înmormântase soția. Azi, a avut puterea să scrie doar câteva cuvinte pe pagina sa de Facebook, lângă fotografia cu fiul său, cântând la chitară: „Fiul nostru, Andrei, nu mai este printre noi”.

Avea mai multe probleme de sănătate

Colegul lui Mihai Mărgineanu avea astm și diabet. În 2020, chiar la intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 3, chitaristul declarase că este neîndreptatățit de autoritățile din țară. Din cauza problemelor de sănătate, acesta a fost nevoit să meargă la farmacie pentru a face rost de medicamentele necesare pentru a trece peste greutăți.

Cu toate astea, poliția nu a crezut că artistul suferă de mai multe afecțiuni și nu a vrut să-l lase să meargă să își cumpere tratamentul.

„Unde mergeți?!

– La farmacie. Am astm, diabet și oricum încă nu e 22.

– Nu vă credem. Cred că mergeți să vă luați țigări și băutură.

– De la farmacie?! Îmi iau și d-alea dacă ordonați dumneavoastră, dar nu cred că au pe stoc la farmacie. Nici măcar spirt, dar din ăla nu am prea servit până acum.

– Aaa nu, dar de la benzinărie.

– Pai până la benzinaria cea mai apropiată, fac juma de ora pe jos, dacă nu bate vântul din față.

– Actele vă rog”

Artistul s-a ales cu o amendă mare și nu a mai putut face nimic pentru a le schimba părerea polițiștilor.

Mihai Mărgineanu, despre succesul său

Mihai Mărgineanu este unul dintre cei mai apreciați artiști din țară, dar puțini știu cum a reușit acesta să aibă succes sau să apară în serialul ”Las Fierbinți.”

„Dragoș Buliga avea nevoie de muzica originală pentru pilotul pe care îl pregătea. M-a chemat la o întâlnire, pe care eu o credeam a fi una legată de bere și alte activități libere, și mi-a propus să fac muzica pentru proiectul la care se gândea. Proiect care nu avea susținere din partea niciunui „boss”, „șef mai mare”, așa că prestațiile urmau a NU fi plătite. Dar, pentru că este un mare „dar, din echipa care mergea la drum, TOT GRATIS, făceau parte Bobo, Leonid, Rait, Tinca, Costi, Mălăele, așa că am zis imediat DA.

Treaba mea era să asigur coloana muzicală și să apar în anumite momente cu o chitară în mână, să cânt live niște cântecele pe care le compuneam strict pentru momentele alea. Orice om normal are erecție intelectuală când aude așa ceva. Așa că am profitat de momentul creat și l-am rugat pe Dragoș să îmi regizeze un videoclip, cu aceeași echipă, pentru cântecul „Melci, scoici, raci. Acesta urma să fie promo pentru un eventual spectacol pe care l-am putea lega cu filmul (care încă nu avea un nume). Un spectacol muzical! Zis și făcut! Peste un an, „Las Fierbinți s-a lansat și a rupt audiențele, eu am lansat un disc nou cu „Zaritza și am făcut un spectacol la Sala Palatului. La scurt timp, chitaristul ochelarist cu lentilă spartă a căpătat un nume și o activitate: Ardiles, hoțul satului!” ,a spus acesta.