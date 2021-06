Doctorii care au prescris pacienților Covid tratament tip suspensie de inhalat au raportat faptul că în anumite cazuri bolnavii și-au revenit mai repede cu până la 3 zile, potrivit Daily Mail.

Experții Universității din Oxford au spus, și ei, că timpul de recuperare a fost, în medie, cu trei zile mai scurt.

Profesorul Richard Hobbs, unul dintre cercetătorii care conduc studiul, a numit descoperirea o „etapă semnificativă pentru această pandemie”.

Profesorul Gail Hayward, care a colaborat la studiu și lucrează și ca medic de familie, a declarat în aprilie:

„Este prima dată când un tratament s-a dovedit a fi benefic pentru pacienții din comunitate – și majoritatea pacienților cu Covid sunt în comunitate …Pentru prima dată în această pandemie am acum dovezi pentru un tratament care poate fi folosit acasă de pacienții mei acasă. (…) Dacă aș vrea să am un tratament pentru comunitate, acesta trebuie să fie relativ ieftin, ușor de utilizat și să aibă puține efecte secundare, iar budesonida are toate aceste caracteristici.”