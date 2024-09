Actualitate Doliu în lumea muzicii. A murit Sergio Mendes, regele bossa nova







Compozitorul hitului „Mas Que Nada”, Sergio Mendes, supranumit „regele bossa nova”, a murit lavârsta de 83 ani, conform comunicatului familiei sale.

Sergio Mendes a murit de „long Covid”

Muzicianul brazilian Sérgio Mendes a „murit în pace” joi, la Los Angeles, înconjurat de soția sa, Gracinha Leporace și de cei cinci copiii ai săi.

Cauză oficială a morții, a fost long-Covid. Era cunoscut faptul că muzicianul avea probleme respiratorii de la sfârșitul anului 2023.

„În ultimele câteva luni, sănătatea sa a fost provocată de efectele COVID pe termen lung”. „Mendes a cântat ultima dată în noiembrie 2023 în săli pline și extrem de entuziaste la Paris, Londra și Barcelona”, a continuat comunicatul.

Declarația se încheie prin a spune că Mendes „ne lasă o moștenire muzicală incredibilă de peste șase decenii de un sunet unic”.

Cine a fost Sergio Mendes

Sergio Mendes este cel care a popularizat genurile muzicale bossa nova și samba, în Europa.

Dirijorul și compozitorul Sergio Mendes a înregistrat mai mult de 35 de albume, dintre care multe au primit discul de aur sau de platină în SUA.

Mendez a primit o nominalizare la Oscar în 2012 pentru compoziția „Real in Rio” din filmul de animație Rio.

Mendes a fost fiu de medic și s-a născut în Brazilia, la Niteroi. A studiat pianul clasic, dorindu-și să devină pianist de concert. Întorsătura a fost luată în 1956, când a ascultat primul său disc de jazz, Take Five al muzicianului american Dave Brubeck, și și-a abandonat studiile.

„Pentru mine, acesta a fost, aș spune, unul dintre momentele incredibile ale vieții mele”, a declarat el în 2014 pentru postul de radio american NPR, „pentru că atunci când am auzit acel disc, nu aveam nicio idee despre jazz sau altceva”.

„Mas Que Nada” a fost primul cântec în limba portugheză care a devenit un hit mondial și a propulsat albumul de debut omonim al formației Brasil '66, al cărei pianist era Mendes, în top 10 al topurilor din SUA.

Paul McCartney i-a scris lui Mendes o scrisoare în care îi spunea că piesa „The Fool On The Hill” a formației The Beatles pe albumul Look Around din 1967, orchestrată de compozitor, este versiunea preferată a cântecului.

A cântat la Casa Albă

Cu toate că muzica sa a fost catalogată drept „easy listening”, Mendes a devenit extrem de popular, susținând turnee în arenă și concertând la Casa Albă pentru președinții Lyndon B. Johnson și Richard Nixon.

În 1992, a câștigat un premiu Grammy pentru albumul său Brasileiro, care conținea mai multe piese cu tânărul percuționist și cântăreț Carlinhos Brown - acum unul dintre cei mai proeminenți muzicieni din Brazilia.

Două decenii mai târziu, în 2012, Mendes a primit o nominalizare la Oscar pentru coloana sonoră a filmului Rio.

„Sergio Mendes In The Key Of Joy In The Key of Joy” este filmul biografic lansat în 2020. Odată cu acest film a fost lansat și ultimul album cu același nume.

Ultima sa apariție a fost în octombrie anul trecut, la London Jazz Festival, unde a cântat live.

„Când mă gândesc la muzica braziliană, primele cuvinte care mi-ar veni în minte ar fi bucurie, celebrare, petrecere... Cred că este în spiritul oamenilor în general”, spune Sergio Mendes rezumând dragostea sa de viață.