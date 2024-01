Cine vrea să ajungă la Casa Albă. Lista cu toți candidații

Șase republicani se luptă pentru a fi candidatul prezidențial al partidului pentru Casa Albă. Joe Biden este candidatul prezumtiv al Partidului Democrat la alegerile generale din 2024 din Statele Unite.

În acelaşi timp, mai mulți candidați independenţi s-au alăturat confruntării electorale. Iată o listă a candidaților.

Partidul Republican

Donald Trump vrea înapoi la Casa Albă

Donald Trump este acuzat în patru dosare penale separate – fără precedent pentru un fost președinte american -, pe care le-a valorificat pentru a-și spori popularitatea în rândul republicanilor și pentru a strânge fonduri de campanie, contribuind la transformarea sa în favoritul republican cu 61% în cel mai recent sondaj Reuters/Ipsos.

Donald Trump, în vârstă de 77 de ani, a calificat acuzațiile drept o vânătoare de vrăjitoare politică cu scopul de a-i zădărnici încercarea de a obține un al doilea mandat de patru ani, afirmație pe care Departamentul de Justiție al SUA a negat-o. Dacă va fi ales din nou, Donald Trump a promis răzbunare împotriva aşa-zişilor dușmani ai săi și a adoptat un limbaj din ce în ce mai autoritar, afirmând inclusiv că nu va fi un dictator decât „în prima zi”.

El a promis alte schimbări radicale, inclusiv revizuirea funcției publice federale şi acoperirea cu loialiști, precum și impunerea unor politici mai dure în materie de imigrație, cum ar fi deportările în masă și încetarea dreptului la cetățenie la naștere. De asemenea, Donald Trump a promis să desființeze asigurările de sănătate Obamacare și să impună restricții mai dure asupra comerțului cu China.

Nikki Haley, de la ONU la Casa Albă

Fost guvernator al Carolinei de Sud și ambasador al lui Donald Trump la ONU, Nikki Haley, în vârstă de 51 de ani, a pus accentul pe relativa sa tinerețe în comparație cu Joe Biden, care are 81 de ani, și cu Donald Trump. De asemenea, Nikki Haley a subliniat și trecutul său ca fiică de imigranți indieni. În cadrul Partidului Republican, Nikki Haley și-a câștigat o reputație de conservatoare solidă care are capacitatea de a aborda problemele de gen și rasă într-un mod mai credibil decât mulți dintre colegii săi. De asemenea, ea s-a prezentat ca o apărătoare fermă a intereselor americane în străinătate. Potrivit sondajului Reuters/Ipsos, ea a obținut un sprijin de 12% în rândul republicanilor. În sondajele la nivel de stat, Nikki Haley l-a devansat pe rivalul său în Carolina de Sud și New Hampshire, Ron DeSantis, asigurându-şi susținerea guvernatorului Chris Sununu.

Ron DeSantis, guvernator în Florida

Guvernatorul Floridei s-a poziționat la dreapta lui Donald Trump în mai multe probleme sociale cheie, cum ar fi avortul, dar campania sa a avut dificultăți în a câștiga susţinere, și rămâne la 50 de puncte procentuale în spatele fostului președinte în sondajul Reuters/Ipsos din decembrie, cu 11%.

Ron DeSantis, în vârstă de 45 de ani, și-a concediat personalul și și-a relansat campania de mai multe ori, dar aceste măsuri nu au contribuit prea mult la stimularea candidaturii sale. Campania sa spune că se concentrează pe oprirea lui Donald Trump în Iowa, unde Partidul Republican va organiza prima competiție de nominalizare în ianuarie.

Ron DeSantis a primit un impuls pe 6 noiembrie, când guvernatorul popular al statului Iowa, Kim Reynolds, l-a susținut, și a crescut ușor într-un sondaj recent la nivel de stat.

Vivek Ramaswamy, outsiderul

Fost investitor și director în domeniul biotehnologiei, Vivek Ramaswamy, în vârstă de 38 de ani, a înființat o companie în 2022 pentru a face presiuni asupra firmelor să renunțe la inițiativele de mediu, sociale și de guvernanță corporativă.

Outsiderul politic a stârnit discuții la nivel local ca o potențială alternativă la Donald Trump, dar nu a reușit să câștige sprijin mai mare de 7% în sondajul Reuters/Ipsos.

Vivek Ramaswamy este un susținător fervent al fostului președinte și a atras mânia rivalilor săi pentru atacurile sale verbale la dezbaterile candidaților. De asemenea, el și-a exprimat sprijinul pentru teoriile conspirației, inclusiv sugerând că asaltul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA al unora care se declarau susținători ai lui Donald Trump a fost o acțiune din interior, și a promis că îl va grația pe Donald Trump dacă va fi ales.

Chris Christie, înlocuitor de Trump

Chris Christie, în vârstă de 61 de ani, a consiliat campania lui Donald Trump pentru Casa Albă din 2020, dar a devenit un critic vocal al fostului președinte după atacul din 6 ianuarie și și-a intensificat atacurile verbale, în timp ce Donald Trump se confrunta cu un număr tot mai mare de acuzații penale.

Fostul guvernator din New Jersey și procuror federal a declarat că este din ce în ce mai convins că Donald Trump va fi condamnat și s-a prezentat drept unul dintre puținii republicani dispuși să se ia direct de Trump pentru acțiunile sale. Chris Christie a obținut doar 2% din susținere în cel mai recent sondaj.

Asa Hutchinson, șanse foarte mici de a ajunge la Casa Albă

Fostul guvernator al statului Arkansas și-a lansat candidatura la Casa Albă în aprilie cu un apel către Donald Trump, căruia i-a cerut să se retragă pentru a putea fi judecat.

Asa Hutchinson, în vârstă de 73 de ani, a prezentat experiența sa la conducerea statului ca fiind o dovadă că poate duce la îndeplinire politicile la care țin alegătorii republicani, citând reducerile de taxe și inițiativele de creare de locuri de muncă.

Asa Hutchinson s-a calificat doar pentru prima dezbatere republicană și nu are niciun sprijin, după cum relevă sondajul Reuters/Ipsos din decembrie.

Partidul Democrat

Joe Biden ar vrea să rămână la Casa Albă, în ciuda vârstei și gafelor

Joe Biden, în vârstă de 81 de ani, care este deja cel mai în vârstă președinte american din toate timpurile, va trebui să convingă alegătorii că are rezistența necesară pentru încă patru ani de mandat, pe fondul îngrijorărilor legate de vârsta sa și a ratingurilor sale slabe. Aliații lui Joe Biden spun că el crede că este singurul candidat democrat care îl poate învinge pe Trump.

În anunțarea candidaturii sale, Joe Biden a declarat că este datoria sa să apere democrația americană și s-a referit la atacul mortal din 6 ianuarie 2021 al susţinătorilor lui Donald Trump asupra Capitoliului. Vicepreședintele SUA, Kamala Harris, este din nou contracandidata sa. Economia va conta în campania sa de realegere.

În timp ce SUA au scăpat de o recesiune anticipată și economia crește mai rapid decât se așteptau economiștii, inflația a atins în 2022 maximele ultimilor 40 de ani, iar costul alimentelor și al benzinei apasă asupra alegătorilor.

Biden și războaiele

Joe Biden a condus răspunsul guvernelor occidentale la invazia Rusiei în Ucraina, convingându-i pe aliați să sancționeze Moscova și să susțină Kievul, și a susținut Israelul în conflictul său împotriva Hamas.

Cu toate acestea, Joe Biden s-a confruntat cu critici ascuțite din partea unor membri ai partidului său pentru că nu a sprijinit apelurile pentru încetarea focului în teritoriul palestinian, unde oficialii din domeniul sănătății din Gaza controlată de organizația teroristă palestiniană Hamas susțin că peste 20.000 de persoane au fost ucise, mii de clădiri au fost avariate sau distruse, iar locuitorii nu au alimente, apă și medicamente suficiente.

La nivel național, Joe Biden a promovat pachete masive de stimulare economică și de cheltuieli de infrastructură pentru a stimula producția industrială a SUA, deși a primit puțină recunoaștere din partea alegătorilor pentru acestea din urmă. Modul în care Joe Biden a gestionat politica de imigrație a fost criticat de republicani și democrați, în condițiile în care trecerile de migranți la granița dintre SUA și Mexic au atins un nivel record în timpul administrației sale.

Marianne Williamson, de la bizarerii teologice New Age la politica de extremă stânga

Scriitoarea de best-seller și guru al auto-ajutorării Marianne Williamson, în vârstă de 71 de ani, și-a lansat cea de-a doua candidatură pentru Casa Albă pe o platformă de „dreptate și iubire”.

Ea a candidat ca democrată în alegerile primare pentru alegerile prezidențiale din 2020, dar a renunțat la cursă înainte de a se fi exprimat vreun vot. Ea și-a lansat cea mai recentă campanie la 23 martie și se va afla pe buletinul de vot în alegerile primare din New Hampshire.

Dean Phillips omul de afaceri „convertit” la etatismul de stânga

Dean Phillips, un congresman american puțin cunoscut din Minnesota, a anunțat în octombrie că va organiza o campanie de lungă durată împotriva lui Joe Biden, deoarece nu crede că președintele poate câștiga un nou mandat.

În vârstă de 54 de ani, omul de afaceri milionar și co-fondator al unei companii de înghețată și-a anunțat candidatura într-un videoclip de un minut postat online, spunând: „Avem câteva provocări… Vom repara această economie și vom repara America”.

Candidaţi independenţi pentru Casa Albă

Robert F. Kennedy Jr., un antivaccinist ce ar vrea în locul lui Biden

Un activist antivaccin, Robert F. Kennedy Jr. în vârstă de 69 de ani, candidează ca independent, după ce inițial l-a provocat pe Joe Biden pentru nominalizarea Partidului Democrat, dar este mult în urmă în sondaje.

Cu toate acestea, un sondaj Reuters/Ipsos realizat online între 5 și 11 decembrie a arătat că Robert F. Kennedy Jr. ar putea obține mai mult sprijin din partea lui Joe Biden decât din partea lui Donald Trump în alegerile prezidențiale, unde candidații terțiari au influențat rezultatul alegerilor americane chiar și fără să câștige.

El este fiul senatorului american Robert F. Kennedy, care a fost asasinat în 1968 în timpul propriei sale candidaturi la președinție. Robert F. Kennedy Jr. a fost interzis pe Instagram pentru că a răspândit informații eronate despre vaccinuri și despre pandemia de COVID-19, dar ulterior a fost repus în drepturi.

El a pierdut o acțiune în justiție pentru a forța Google, proprietarul YouTube, să reintroducă videoclipurile în care acesta punea la îndoială siguranța vaccinurilor anti-COVID-19.

Cornel West, un fan al candidatului de extremă stânga Bernie Sanders cu vederi radicale anti-Israel

Activistul politic, filozoful și academicianul Cornel West a declarat în iunie că îşi va lansa candidatura la președinție din partea unei terțe părți, care va atrage probabil alegătorii progresiști, cu înclinații spre democrați.

Cornel West, în vârstă de 70 de ani, a candidat inițial ca membru al Partidului Verde, dar în octombrie a declarat că oamenii „doresc politici bune mai presus de politici partizane” și și-a anunțat candidatura ca independent. El a promis să pună capăt sărăciei și să garanteze locuințe.

Jill Stein vrea naționalizarea industriei, cum au făcut comuniștii în Europa de Est

Medicul Jill Stein și-a reluat candidatura în cadrul Partidului Verde pe 9 noiembrie, acuzându-i pe democrați că și-au trădat promisiunile „pentru muncitori, tineri și climă, din nou și din nou – în timp ce republicanii nici măcar nu fac astfel de promisiuni”.

Jill Stein, în vârstă de 73 de ani, a strâns milioane de dolari pentru renumărarea voturilor după victoria surprinzătoare a lui Donald Trump în 2016. Afirmațiile ei au dus la o singură revizuire electorală în Wisconsin, care a arătat că Donald Trump a câștigat.

(Adaptare după Reuters; Traducere: Magda Baciu)