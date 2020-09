Bruce Williamson, fost solist al trupei The Temptations, a decedat în urma infectării cu COVID-19.

Bruce Williamson, care a fost pentru mult timp unul dintre vocaliştii principali ai trupei americane de muzică soul The Temptations, a decedat în urma infectării cu noul coronavirus, la vârsta de 49 de ani, informează DPA

Williamson a decedat duminică seară la Mountain View Hospital din Las Vegas, au declarat luni impresarii săi pentru publicaţia USA Today.

Fiul cântăreţului şi-a exprimat regretul într-un mesaj publicat pe reţeaua de socializare Facebook. „Nu există cuvinte în lumea asta care să exprime felul în care mă simt acum”, a declarat Bruce Alan Williamson Jr.

„Te iubesc, tati, mulţumesc că ai fost grozav, mulţumesc pentru că ai fost iubitor, mulţumesc pentru că Ai Fost Cine Eşti… Ne vom întâlni din nou”.

„Regretăm moartea unuia dintre fraţii noştri”, a declarat Otis Williams, unul dintre componenţii originali ai trupei, pentru USA Today. „Odată ce faci parte din Temptation, rămâi mereu membru Temptation”.

Originar din California, Williamson şi-a început activitatea muzicală în corul bisericii. El a făcut parte din trupa The Temptations în perioada 2006-2015.

Printe hiturile formaţiei se numără „My Girl”, „I Can’t Get Next to You” şi „Papa Was A Rollin Stone”, lansate la casa de discuri Motown Records, în anii ‘1960 şi ‘1970.

Formaţia a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 1989.