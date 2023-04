Doliu în lumea modei. Mary Quant, creatoarei fustei-mini, a murit la vârsta de 93 de ani

Familia creatoarei de modă a anunțat că Mary Quant a murit în casa ei din Surrey, Marea Britanie, în dimineața zilei de joi, 13 aprilie, la vârsta de 93 de ani. Ea a devenit foarte populară în lumea modei odată cu promovarea fustelor mini, care au contribuit la definierea stilului vestimentar din anii 1960. Familia lui Mary Quant a transmis că aceasta a fost „unul dintre cei mai recunoscuți designeri de modă ai secolului XX și un inovator remarcabil. Ea și-a deschis primul magazin Bazaar în Kings Road în 1955, iar talentele sale au stabilit rapid o contribuție unică la moda britanică”.

Mary Quant s-a născut în sud-estul Londrei la data de 11 februarie 1930. Ea a fost fiica a doi profesori englezi. La vârsta de 20 de ani și-a terminat studiile la Goldsmiths College, unde l-a cunoscut și pe viitorul ei soț, Alexander Plunket Greene. Acesta a contribuit la crearea mărcii celebrei creatoare de modă. Mary Quant a devenit foarte cunoscută în întreaga lume și pentru că a făcut moda accesibilă pentru toți oamenii, indiferent de bugetul pe care îl aveau.

It’s impossible to overstate Quant’s contribution to fashion. She represented the joyful freedom of 1960s fashion, and provided a new role model for young women.

Fashion today owes so much to her trailblazing vision. pic.twitter.com/4z3MXp0tZl

— V&A (@V_and_A) April 13, 2023