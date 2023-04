Un cunoscut fotbalist italian s-a stins din viață. Medicii nu au mai putut să-l salveze

Doliu în fotbalul din Italia. Sergio „Bobo” Gori, fostul atacant al lui Inter, Cagliari și Juventus, s-a stins din viață la vârsta de 77 de ani. El se afla în stare gravă la spital și nu a mai avut nicio șansă.

Cagliari, care l-a inclus în Hall of Fame, a anunțat tragica veste într-un comunicat: „Bobo a plecat noaptea lăsând un mare gol. Cagliari şi comunitatea sa îl plâng cu mare durere, amintindu-şi valoarea enormă atât a bărbatului, cât şi a fotbalistului, alăturându-se durerii familiei şi celor dragi. Ciao, ‘Bobo’. Mulţumiri! Acum poţi întâlni alţi eroi.”

Protagonist în tandemul ofensiv Rossoblù alături de Gigi Riva și în echipa națională care a terminat pe locul doi la Cupa Mondială din 1970 din Mexic, Gori rămâne unul dintre cei șase jucători care au câștigat patru Scudetti cu trei cluburi diferite.

Fostul fotbalist s-a născut în Milano. Acesta a venit încă din tinerețe la Inter, cu care a sărbătorit două „Scudetti”, în esență ca jucător de rezervă, iar apoi s-a remarcat la Cagliari începând cu 1969. În Sardinia, acesta a format cu Gigi Riva o pereche de atacatori impresionantă, câștigând imediat Scudetto. El a fost și cel mai bun marcator al echipei în sezonul 1974-1975, înainte de a se alătura echipei Juventus.

Gori a mai jucat pentru Vicenza, Verona și Sant’Angelo, înainte de a deveni expert sportiv, potrivit Agepress.

Doliu în fotbalul românesc

Și fotbalul românesc este în doliu. Un jucător din Liga 1, a murit la doar 42 de ani. Apogeul carierei l-a atins la Gloria Bistrița și Extensiv Craiova, echipe la care a activat in Divizia A. Adrian Mușat s-a născut pe 8 septembrie 1980, fiind crescut la echipa Plimob Sighet. A urmat calea fotbalului la echipe precum Olimpia Satu Mare, ACU Arad, Bärnbach, ASK Koflach (ambele Austria), CSM Sighetu Marmației, echipa de la care s-a retras in urma cu doi ani.

„Deși a jucat numai un sezon (2018-2019) pentru echipa noastră, Mușat Adrian Constantin a intrat în sufletul și inimile tuturor colegilor și suporterilor și va rămâne pentru totdeauna acolo.

Colegii, prientenii și toată suflarea Avântul Bârsana este alături de familia îndurerată și transmit cele mai sincere condoleanțe! Drum lin spre cer și fie ca Bunul Dumnezeu sa te ierte si sa te așeze in dreapta lui!”, este o parte din mesajul transmis de club.