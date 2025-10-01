Social

Doliu în lumea medicală. Un cunoscut doctor pediatru a murit

Doliu în lumea medicală. Un cunoscut doctor pediatru a murit
Profesorul universitar doctor Emil Coriolan Ulmeanu, unul dintre cei mai apreciați pediatri din România, a murit la vârsta de 74 de ani, potrivit anunțului făcut de Societatea Română de Pediatrie.

Emil Coriolan Ulmeanu a murit

Societatea Română de Pediatrie a anunțat moartea profesorului universitar doctor Emil Coriolan Ulmeanu. El avea 74 de ani și era recunoscut ca unul dintre cei mai buni pediatri din România.

„Cu profundă tristețe, comunitatea pediatrică din România se desparte de Profesorul Emil Coriolan Ulmeanu! Profesor remarcabil, medic dedicat și formator de generații de pediatri, Profesorul Emil Coriolan Ulmeanu a lăsat o amprentă de neșters asupra medicinei românești”, a anunțat Societatea Română de Pediatrie.

A contribuit la formarea mai multori generații de medici

Emil Coriolan Ulmeanu s-a născut pe 19 noiembrie 1950 și a absolvit, în 1976, Facultatea de Pediatrie a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. A încheiat studiile cu media 10 la examenul de diplomă, fiind remarcat încă de atunci ca un student excepțional. De-a lungul carierei, a devenit medic primar pediatru, doctor în științe medicale și profesor universitar, contribuind la formarea a numeroase generații de medici.

Una dintre cele mai importante funcții deținute de acesta a fost cea de director general al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București, între 1994 și 2009. În acea perioadă, unitatea medicală a devenit un centru de referință pentru pediatria din România, tratând anual peste 34.000 de copii.

Contribuția sa academică

Pe lângă activitatea clinică și managerială, Emil Coriolan Ulmeanu a avut și o contribuție academică semnificativă. A fost autor și coautor a șase manuale de pediatrie și a publicat peste 130 de articole și studii științifice.

De asemenea, a fost membru fondator al Societății Române de Cardiologie Pediatrică, Gastroenterologie Pediatrică și Ultrasonografie, dar și membru al unor organizații europene de prestigiu în domeniile toxicologiei, dializei și ultrasonografiei.

„Profesor remarcabil, medic dedicat și formator de generații de pediatri, profesorul Emil Coriolan Ulmeanu a lăsat o amprentă de neșters asupra medicinei românești”, a mai adăugat Societatea Română de Pediatrie, menționând că „amintirea sa va rămâne vie prin toți cei pe care i-a format și inspirat”.

