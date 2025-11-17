Doliu în diplomație. A murit Ambasadorul Gheorghe Dinică, fost director al Protocolului MAE

Lumea diplomatică română este din ce în ce mai mică, odată cu vestea decesului ambasadorului Gheorghe Dinică. Tristul eveniment a avut loc azi, 17 noiembrie 2025. Gheorghe Dinică fost un diplomat de carieră a cărui activitate s-a întins pe parcursul a mai multor decenii, marcând tranziția și consolidarea instituțiilor de politică externă ale României.

Ambasadorul Gheorghe Dinică a fost o personalitate dedicată, recunoscută pentru rigoarea și profesionalismul său, în special în domeniul protocolului.

Ambasadorul Gheorghe Dinică, născut la 1 octombrie 1942, la București, a dedicat peste cinci decenii serviciului diplomatic român, fiind un specialist poliglot, absolvent al Facultății de Filologie a Universității Carolina din Praga (Republica Cehă). Cariera sa a debutat în 1966 la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), acumulând o vastă experiență pe multiple continente.

Înainte de 1990, a ocupat poziții importante în străinătate, inclusiv la ambasadele din Franța, Viena și Cehoslovacia, și a activat în centrala MAE pe direcțiile Africa, Europa Centrală și de Est. După Revoluție, a continuat să servească ca consilier și șef-adjunct de misiune la Ambasada României din Praga și ca ministru consilier în Centrala MAE.

Ascensiunea sa l-a condus la poziții de vârf, atât în structura de protocol, cât și în reprezentarea externă. Între 1997 și 2001, a fost ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Slovacă. La revenirea în țară, din 2001 până în 2005, a ocupat funcții de conducere în Centrală, fiind director general al Direcției Generale Protocolul Național din MAE, iar în 2003, a devenit director general al Direcției Protocol din MAE. De asemenea, a activat ca vicepreședinte al Asociației Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră din România (din martie 2007) și director al Direcției de Protocol al Camerei Deputaților (între martie 2007 și iunie 2009).

În ultimul deceniu, Ambasadorul Dinică a continuat să fie activ în viața publică și diplomatică, deținând funcția de director general al Clubului Diplomatic (din august 2014) și contribuind la lucrările Institutului Diplomatic Român (din martie 2012). De-a lungul carierei, a fost distins cu onoruri importante, precum Ordinul Național "Serviciul Credincios" în grad de ofițer și Ordinul "Meritul Diplomatic" în grad de cavaler. Cunoștințele sale de franceză, engleză, cehă, slovacă și spaniolă i-au permis să publice numeroase articole de politică externă în presa națională și internațională.

Ambasadorul Gheorghe Dinică va fi omagiat pentru discreția, rigoarea și experiența sa vastă, care au servit ca model pentru generațiile tinere de diplomați. Detalii despre ceremonialul funerar vor fi anunțate de către familia diplomatului și Ministerul Afacerilor Externe.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!