Social Special

Doliu în diplomație. A murit Ambasadorul Gheorghe Dinică, fost director al Protocolului MAE

Comentează știrea
Doliu în diplomație. A murit Ambasadorul Gheorghe Dinică, fost director al Protocolului MAEGheorghe Dinică, ambasador de carieră. sursa: captura YT
Din cuprinsul articolului

Lumea diplomatică română este din ce în ce mai mică, odată cu vestea decesului ambasadorului Gheorghe Dinică. Tristul eveniment a avut loc azi, 17 noiembrie 2025. Gheorghe Dinică fost un diplomat de carieră a cărui activitate s-a întins pe parcursul a mai multor decenii, marcând tranziția și consolidarea instituțiilor de politică externă ale României.

Ambasadorul Gheorghe Dinică a fost o personalitate dedicată, recunoscută pentru rigoarea și profesionalismul său, în special în domeniul protocolului.

Cariera ambasadorului Gheorghe Dinică

Ambasadorul Gheorghe Dinică, născut la 1 octombrie 1942, la București, a dedicat peste cinci decenii serviciului diplomatic român, fiind un specialist poliglot, absolvent al Facultății de Filologie a Universității Carolina din Praga (Republica Cehă). Cariera sa a debutat în 1966 la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), acumulând o vastă experiență pe multiple continente.

Înainte de 1990, a ocupat poziții importante în străinătate, inclusiv la ambasadele din Franța, Viena și Cehoslovacia, și a activat în centrala MAE pe direcțiile Africa, Europa Centrală și de Est. După Revoluție, a continuat să servească ca consilier și șef-adjunct de misiune la Ambasada României din Praga și ca ministru consilier în Centrala MAE.

Judecătorii CCR ar putea rămâne fără unul dintre privilegii. Propunere în Senat
Judecătorii CCR ar putea rămâne fără unul dintre privilegii. Propunere în Senat
Europa se apără de atacurile Rusiei. Cum ar putea funcționa zidul invizibi anti‑drone
Europa se apără de atacurile Rusiei. Cum ar putea funcționa zidul invizibi anti‑drone

Ascensiunea sa l-a condus la poziții de vârf, atât în structura de protocol, cât și în reprezentarea externă. Între 1997 și 2001, a fost ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Slovacă. La revenirea în țară, din 2001 până în 2005, a ocupat funcții de conducere în Centrală, fiind director general al Direcției Generale Protocolul Național din MAE, iar în 2003, a devenit director general al Direcției Protocol din MAE. De asemenea, a activat ca vicepreședinte al Asociației Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră din România (din martie 2007) și director al Direcției de Protocol al Camerei Deputaților (între martie 2007 și iunie 2009).

Detaliile funeraliilor vor fi anunțate

În ultimul deceniu, Ambasadorul Dinică a continuat să fie activ în viața publică și diplomatică, deținând funcția de director general al Clubului Diplomatic (din august 2014) și contribuind la lucrările Institutului Diplomatic Român (din martie 2012). De-a lungul carierei, a fost distins cu onoruri importante, precum Ordinul Național "Serviciul Credincios" în grad de ofițer și Ordinul "Meritul Diplomatic" în grad de cavaler. Cunoștințele sale de franceză, engleză, cehă, slovacă și spaniolă i-au permis să publice numeroase articole de politică externă în presa națională și internațională.

Ambasadorul Gheorghe Dinică va fi omagiat pentru discreția, rigoarea și experiența sa vastă, care au servit ca model pentru generațiile tinere de diplomați. Detalii despre ceremonialul funerar vor fi anunțate de către familia diplomatului și Ministerul Afacerilor Externe.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:45 - Hollywood îl celebrează: Tom Cruise, premiu pentru întreaga carieră
12:38 - Judecătorii CCR ar putea rămâne fără unul dintre privilegii. Propunere în Senat
12:29 - Tusk, după atacul de pe calea ferată: Șina a fost aruncată în aer intenționat
12:23 - Activitatea clinicii în care a murit fetița de doi ani a fost suspendată. Inspecția Sanitară acuză instituția de nere...
12:11 - Europa se apără de atacurile Rusiei. Cum ar putea funcționa zidul invizibi anti‑drone
12:10 - Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu

HAI România!

Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.

Proiecte speciale