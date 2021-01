Doliu în cinematografie. Ea a lăsat în urmă o carieră prestigioasă în cinematografie şi televiziune, marcată de roluri majore, precum cele din filmul “Sounder” şi serialul „How to Get Away with Murder”, datorită cărora a fost recompensată cu numeroase premii şi distincţii, inclusiv cu un premiu Oscar onorific în 2018, relatează EFE.

Simbol al comunității afro-americane

Agentul ei de presă, Larry Thompson, a confirmat decesul actriţei, care a devenit un simbol al comunităţii afro-americane pe marele ecran încă de la debutul său în cinematografie. Acesta s-a produs în anul 1959. „Am gestionat cariera domnişoarei Tyson timp de peste 40 de ani şi fiecare an a fost pentru mine un privilegiu şi o onoare„, notează agentul actriţei. El nu a precizat însă cauzele decesului.

Printre cele mai cunoscute producţii în care a jucat Cicely Tyson figurează filme precum „Sounder” (1973), „Fried Green Tomatoes” (1991) şi „The Help” (2011), dar şi seriale de televiziune precum „House of Cards” (2016) şi „How to Get Away with Murder” (2015-2020).

Doliu în cinematografie. O carieră de succes

Actriţa afro-americană, care şi-a construit o carieră solidă pe marile ecrane. Ea a interpretat-o cu succes pe Jane Pittman în producţia de televiziune “The Autobiography of Miss Jane Pittman” (1974). A avut un rol important și în popularul serial “East Side/West Side” (1963-1964). Ambele personaje au devenit foarte îndrăgite de telespectatori şi au făcut din Cicely Tyson un punct de reper pentru publicul afro-american.

Ea a continuat să lucreze în televiziune şi în mai recentul serial „How to Get Away with Murder”, în care a jucat rolul mamei protagonistei, interpretată de Viola Davis.

Și-a publicat memoriile, intitulate „Just As I Am”

Cicely Tyson nu s-a retras niciodată, lucrând până în ultimul an de viaţă. Ultima sa filmare datează din anul 2020, iar săptămâna aceasta şi-a publicat memoriile, intitulate „Just As I Am”. Atunci când a primit Oscarul onorific, în 2018, ea a declarat: „Trebuie să ai credinţă, încredere şi să crezi în ceea ce faci”, scrie Agerpres.

Cicely Tyson are în palmares şi alte trofee importante. Trei premii Primetime Emmy, un premiu Screen Actors Guild, un premiu Tony şi un premiu Peabody. A fost premiată şi de Kenney Center în 2015. În noiembrie 2016 a primit Presidential Medal of Freedom, cea mai înaltă distincţie civilă din Statele Unite. În 2020, Cicely Tyson a fost inclusă în Television Hall of Fame.