Actorul a jucat rolul recurent al lui Enrique în serialul The Golden Girls în 1989, în care au jucat Betty White, Estelle Getty, Rue McClanahan și Bea Arthur.

Vennera a început să cânte după ce a servit în armată, începând în cluburile de noapte din Disney on Parade. De asemenea, a făcut turnee într-o producție de Grease și a interpretat musicalul pe Broadway în anii ’70.

Cariera sa lungă de televiziune a inclus și Cavalerul albastru, Once An Eagle și Night Court.

Vennera a avut diverse roluri vocale în animații precum Capitol Critters, Batman: The Animated Series, Animaniacs, Cow and Chicken, Pinky and the Brain și un rol continuu ca Lorenzo în The Real Adventures of Jonny Quest.

Fostul coleg de distribuție John Mariano a postat știrea decesului pe Facebook, scriind: „Am lucrat împreună la„ Animaniacs-ul lui Steven Spielberg. ”Am fost„ The Goodfeathers. ”El este un talent uimitor, dar mai mult, o persoană uimitoare. Pot continua, dar cred că toți știți ceea ce încerc să spun. Odihna blândă, Chick. ”

Născut în Herkimer, New York, Vennera și-a început drumul către industria divertismentului cu lecții de dans la vârsta de trei ani. A cântat în cluburi de noapte și la dansuri școlare în tot liceul și și-a părăsit orașul natal în California după absolvire pentru a studia la Pasadena Playhouse. După ceva timp în armată, Vennera a călătorit în toată țara ca parte a turneului Disney on Parade și, mai târziu, ca Sonny în compania națională „Grease”.