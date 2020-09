Celebrul muzician Tommy DeVito, membru fondator al grupului The Four Seasons, portretizat în musicalul de mare succes „Jersey Boys”, a murit la vârsta de 92 de ani din cauza unor complicaţii medicale provocate de maladia COVID-19.

Muzicianul american a murit în Las Vegas în cursul zilei de luni, potrivit unui mesaj publicat pe Facebook de unul dintre prietenii lui, Alfredo Nittoli.

Doi dintre ceilalţi membri fondatori ai trupei The Four Seasons, Frankie Valli şi Bob Gaudio, au publicat la rândul lor pe reţelele de socializare o declaraţie în care şi-au exprimat regretul în urma decesului lui Tommy DeVito.

Alături de Joe Long, cei trei muzicieni au alcătuit această trupă în 1960 şi au devenit cunoscuţi datorită unor piese caracterizate prin armonii şi pasaje interpretate în falsetto. DeVito şi Valli cântau deja împreună din 1954.

În această componenţă, trupa The Four Seasons a lansat patru single-uri care au ajuns pe primul loc în topul american: „Sherry”, „Big Girls Don’t Cry”, „Walk Like a Man” şi „Rag Doll”. O altă piesă de succes din repertoriul trupei americane a fost „Oh, What a Night”.

Grupul The Four Seasons a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1990, iar activitatea sa muzicală a stat în 2005 la baza unui spectacol de mare succes pe Broadway, „Jersey Boys”, recompensat în anul următor cu patru premii Tony, inclusiv la categoria „cel mai bun musical”.

Artistul apare și în celebrul film „Casino” al lui Martin Scorsese.

Artistul s-a născut într-o familie de imigranți italieni la 19 iunie 1928, in Belleville (New Jersey) și a fost cel mai tânăr dintre toți cei 9 copii.

La vârsta de 8 ani, el știa deja să cânte la chitară și a debutat în muzică alături de fratele lui Nick și de Hank Majewski. În copilărie, a fost prieten bun cu Joe Pesci, cel care a jucat rolul său în filmul „Goodfellas”.

Ultimul său album, înregistrat şi lansat în 2006, a fost o compilaţie de cântece folk italiene.