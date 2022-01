Doliu imens în lumea filmului! O artistă de legendă s-a stins. A scris istorie

Michelle Bega, o purtătoare de cuvânt a familiei, a declarat că Mimieux a murit în somn din cauze naturale în noaptea de luni spre marți spre miercuri, în locuința sa din Los Angeles, scrie ctvnews.ca.

În filmul „Mașina timpului” din 1960, bazat pe romanul din 1895 al lui H.G. Wells, actrița a jucat alături de Rod Taylor în rolul Weena, membră a pașnicului popor Eloi, cu părul blond, din anul 800.000, care nu își dă seama că sunt crescuți ca hrană de către Morlocks, un grup subteran.

Acest rol și altele care au urmat curând au făcut din Mimieux una dintre cele mai strălucitoare starlete din anii ’60. În același an, a jucat și în filmul pentru adolescenți MGM „Where the Boys Are”, în rolul uneia dintre cele patru studente de colegiu aflate în vacanța de primăvară în Florida. Personajul ei, tulburat după ce a fost agresat sexual într-un motel, merge deznădăjduit în trafic.

Yvette Carmen Mimieux s-a născut pe 8 ianuarie 1942, la Los Angeles, dintr-un tată francez și o mamă mexicană. A fost „descoperită” la vârsta de 15 ani, când publicistul Jim Byron, după cum a povestit, a zărit-o pe calea ferată dintr-un elicopter în timp ce survola Hollywood Hills. Ea și o prietenă călăreau pe cal; Byron a aterizat în fața lor și i-a dat cartea sa de vizită. Mimieux a început ca model înainte ca MGM să o semneze în 1959.

Nominalizată de trei ori la Globul de Aur

Și timp de câțiva ani, Mimieux a fost omniprezentă. Revista Life a pus-o pe copertă cu un titlu: „A fost o femeie de succes: „O starletă plină de dorință”. A făcut opt filme înainte de a împlini 21 de ani.

În 1962, Mimieux a jucat în patru filme, printre care „Cei patru călăreți ai Apocalipsei”, de Vincent Minnelli, și „Lumina din piață”, de Guy Green. În acesta din urmă, ea a jucat rolul frumoasei fiice cu handicap mintal a Oliviei de Havilland. Într-o călătorie în Italia, personajul lui Mimieux, Clara, este urmărit de un tânăr italian din Florența, interpretat de George Hamilton.

Mimieux a jucat rolul unei mirese în „Toys in the Attic” (1963), al unui surfer epileptic în „Dr. Kildare” (1964) și al unei mirese în „Joy in the Morning” (1965). A fost nominalizată de trei ori la Globul de Aur, inclusiv pentru rolul ei din serialul ABC de scurtă durată „The Most Deadly Game”, de Aaron Spelling. În anii `70 și `80, a apărut din ce în ce mai des în filme de televiziune, unele dintre acestea fiind scrise cu ajutorul ei.