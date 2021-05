Scandalul a pornit de la lipsa de diversitate etnică din juriu Viitorul Globurilor de Aur ar putea fi pus în pericol din cauza lipsei membrilor de culoare.

„Vă mulțumesc! Aș vrea să mulțumesc Asociației Jurnaliștilor Străini. Este o mare realizare nu doar pentru mine, ci și pentru distribuție și echipă. Ei mi-au dat tot ce au avut mai bun în fiecare zi”, a spus actorul.

De-a lungul anilor, Cruise a câștigat premiul pentru cel mai bun actor, în rolul din „Born on the Fourth of July”, în 1990. Șapte ani mai târziu a fost premiat și pentru „Jerry Maguire”.

De asemenea, el a mai câștigat și premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru „Magnolia”, scrie alephnews.ro.

Și alte staruri de la Hollywood au luat atitudine

Este cea mai de impact reacţie a unui star la adresa HFPA, după ce mai mulţi actori – inclusiv Scarlett Johansson şi Mark Ruffalo – au solicitat industriei să se distanţeze de Asociaţia care acordă Globurile de Aur până ce vor fi implementate reforme substanţiale în cadrul organizaţiei.

Netflix, Amazon şi WarnerMedia au anunţat toate că boicotează HFPA, iar NBCUniversal a transmis luni că NBC nu va mai difuza gala premiilor în 2022.

Un dur și în afara platourilor de filmare

Actorul şi producătorul Tom Cruise a criticat dur echipa de filmare „Mission: Impossible 7” după ce a remarcat încălcări ale regulilor din protocolul sanitar Covid-19, potrivit unei înregistrări audio publicată de The Sun.

Când a văzut două persoane stând prea aproape una de cealaltă în faţa unui monitor, a spus echipei: „Dacă vă mai văd făcând asta, aţi plecat!”.

El a continuat: „Suntem etalon. În Hollywood, fac filme acum datorită nouă. Pentru că ei în cred în noi şi în ce facem. Stau noaptea la telefon cu fiecare studio, companii de asigurări, producători şi ne urmăresc şi ne folosesc pentru a-şi face filmele lor. Creăm mii de locuri de muncă, nenoriciţilor. Nu vreau să mai văd asta din nou. Niciodată!”.