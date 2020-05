NASA a confirmat anunțul, iar un purtător de cuvânt al instituției a mai precizat că actorul va călători în spațiu și va sta în laboratorul care orbitează la circa 400 kilometri deasupra Pământului. Pelicula nu va face parte din seria „Mission: Impossible” şi nu a fost anunţat deocamdată studioul de film care o va produce.

„NASA este încântată să lucreze cu Tom Cruise la un film la bordul Staţiei Spaţiale! Avem nevoie de media populare pentru a inspira o nouă generaţie de ingineri şi oameni de ştiinţă, pentru ca planurile ambiţioase ale NASA să devină o realitate”, a scris marţi pe Twitter administratorul NASA, Jim Bridenstine.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020