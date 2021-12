Una dintre cele mai îndrăgite vedete a făcut marele anunț! “Am muncit toată viața“ Se va întoarce în televiziune sau va renunța definitiv

Gina Pistol a dispărut de pe micile ecrane după ce a născut, iar locul ei a fost luat de Irina Fodor, soția lui Răzvan Fodor.

„La ultimul proiect Asia, nu aveam chestia asta cu dorul. (…) Mie îmi place să fiu acum, aici. Dar în sezonul trei mă luase un dor de casă… mă luase un dor de casă, de Andrei, de ai mei, de pisoi, de patul meu, de baia mea, de mirosul casei. Atunci am știut ce înseamnă dor’, a spus Gina Pistol în cadrul podcastului lui Speak de pe YouTube.

Renunță Gina Pistol la televiziune?

Prezentatoarea a mărturisit că are o alegere foarte grea de făcut, mai ales că îi este foarte dificil să stea fără micuța ei, Josephine. Aceasta a declarat că nu a luat încă o decizie și că familia este pe primul loc.

„Vorbeam cu Andrei: «Eu, ca femeie, că am muncit toată viața și am fost activă, am nevoie de asta. Eu am nevoie de asta. Dar o să mor pe acolo de dorul vostru». Tu îți dai seama să lipsesc două luni din viața copilului?’, a continuat ea.

„Să vedem, până la următorul sezon fii-mea va avea un an. Să vedem, nu știu. Că nici nu pot s-o iau cu mine, că ai văzut și tu pe unde mergem, n-ai cum, chinui copilul. Ar putea sta cu colegii mei, […] dar nu mi-o lasă Andrei, ești nebun? N-aș putea să-i fac eu asta, că e greu să cari un copil acolo. Dar eu am nevoie de asta, se duce o luptă în mine’, a mai transmis blondina.

Adevărul din spatele unei relații de poveste

Gina Pistol a dat detalii despre relația ei cu Smiley. Aceasta a mărturisit că se cunosc de multă vreme, dar planetele s-au aliniat acum 4 ani. Cei doi au ajuns să fie un cuplu foarte admirat pe rețelele de socializare.

“Noi ne știam de mult timp! Acum patru ani, pe la sfârșitul lunii martie, am început să vorbim. Eram cu mesaje, recomandări de filme și am ținut-o așa mult timp. Cel mai mișto era că existau fete care credeau că este singur și se dădeau pe lângă el, iar pentru mine era super-funny. Mă uitam să văd până unde se duc și ce fac. Îi ziceam lui Andrei: ‘Fata aia mai avea puțin și se împiedica de mine, noroc că eram pe acolo și eu că cine știe ce-ți făcea, te răpea’”, a mărturisit Gina Pistol în podcastul lui Speak, potrivit B1.