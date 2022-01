Doliu fără margini! Legenda cinematografiei s-a stins din viață chiar de ziua lui! Familia nu mai are liniște

Apropiații actorului au mărturisit că Julien s-a stins din viață la 88 de ani, în seara de Revelion. Familia era pregătită să-i sărbătorească ziua de naștere, dar nu au mai avut ocazia.

Legenda cinematografiei a fost găsită decedată de soția sa, Arabella, au declarat reprezentanții acestuia pentru TMZ, potrivit New York Post. Cauza morții actorului nu a fost dezvăluită.

„În timpul carierei de zeci de ani a lui Julien, a fost cunoscut pentru faptul că este îndrăzneț, onest și direct. El ar trăit și a spus propriul său adevăr atât profesional, cât și privat”, a spus echipa sa în declarația lor. „El a fost considerat un om cum rar poate fi întâlnit”.

Veste cutremurătoare pentru lumea cinematografiei

Max Julien a visat toată viața să ajungă un mare actor și a decis să își înceapă cariera pe Off-Broadway din New York, incluzând roluri în „Shakespeare-In-The-Park” a lui Joseph Papp. Mutându-se spre vest, la Hollywood, el a obținut roluri de co-protagonist alături de Jack Nicholson în „Psych-Out” și în filmul de succes „Getting Straight”.

Acesta și-a petrecut o perioadă din viață în Roma, Italia și a regizat un documentar numit „Trestevre”, apoi a scris scenariul și ulterior a coprodus clasicul „Cleopatra Jones”, în care a jucat actrița Tamara Dobson în rolul principal.

Max a renunțat la continuarea filmului, „Cleopatra Jones and the Casino of Gold” și a ajuns să fie creditat cu povestea și scenariul filmului, ambele fiind „bazate pe personaje create de Max Julien”.

Cel mai important rol al său a fost Goldie din „The Mack”. În film, acesta era un proxenet care se afla în închisoare timp de 5 ani. Julien a devenit un adevărat model în cultura hip hop și zeci de rapperi au luat replicile sau scenele lui Goldie din film, inclusiv Snoop Dogg, Raekwon, Mobb Deep, LL Cool J și Public Enemy.

Acesta a mai jucat și în „The Black Klansman” (1966), „Psych Out (1966), „The Savage Seven” (1968), „Up Tight!” (1968) și „Getting Straight” (1970), potrivit România TV.