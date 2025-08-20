Social Doi frați, de 9 și 14 ani, dispăruți de acasă. Familia are nevoie de sprijinul oamenilor pentru a-i găsi







David și Rafael sunt doi frați din Timișoara. Au nouă și 14 ani.Sunt căutați cu disperare de familie, după ce au plecat de acasă și nu s-au mai întors. Cei doi frați nu sunt la prima acțiune de acest fel. În trecut au mai plecat de acasă. Dar s-au întors. Acum nu au revenit. Poliția și familia cer sprijinul populație pentru a-i găsi și a-i aduce acasă.

Sunt momente cumplite pentru o familie din Timișoara. Aceasta după ce cei doi copii ai lor au părăsit domiciliu. Și nu au revenit. Părinții stau cu sufletul la gură și așteaptă un semn de la cei doi copii. Au reclamat dispariția lor la poliție. Speră că cei care îi vor vedea pe David și pe Rafael vor suna autoritățile.

Polițiștii din Timișoara caută doi frați minori, care au dispărut de câteva zile. Tatăl lor a anunțat dispariția în această dimineață, în jurul orei 7. În speranța că vor fi ajutați de poliție și de români să își vadă ir copii acasă.

Este vorba despre David Dumitrescu, de 9 ani. Și Rafael-Avram Dumitrescu, de 14 ani. David Dumitrescu are, conform semnalmentelor comunicate de polițiștii din Timiș, 1,40 m înălțime, păr șaten spre blond și ochi căprui. La momentul dispariției purta pantaloni gri. Era îmbrăcat cu un tricou galben și adidași albi cu gri. Rafael-Avram Dumitrescu are 1,60 m înălțime, cântărește aproximativ 47 kg. Băiatul are păr șaten și ochi căprui. Era îmbrăcat cu pantaloni scurți de culoare închisă. Purta un tricou gri și adidași albi. Cei doi obișnuiau să mai plece de acasă, dar se întorceau, spun polițiștii.