Cel mai mic, David Adrian Ștefan, dar și o americancă de 46 de ani, și-au găsit drumul direct către bootcamp-ul din cel de-al nouălea sezon difuzat de Antena 1.

Doi noi concurenți și-au făcut loc în grupele X Factor.

Este vorba despre David Adrian Ștefan, cel mai mic concurent de anul acesta, și o americancă de 46 de ani, care și-au găsit drumul direct către bootcamp-ul din cel de-al nouălea sezon, vineri seara, într-o nouă ediție X Factor, la Antena 1.

Cel mai mic concurent de anul acesta la X Factor și-a făcut buletinul cu doar câteva zile înainte de audițiile X Factor și se numește David Adrian Ștefan. Puștiul cu o voce uluitoare i-a amintit lui Ștefan Bănică de o întâlnire mai veche a lor, în timpul filmărilor la „Liber ca pasărea cerului”, când David i-a promis că imediat ce regulamentul îi va permite va urca pe scena X Factor. Așteptarea a meritat pentru că David a reușit să îi cucerească pe cei patru jurați, iar Loredana i-a oferit votul decisiv pentru a ajunge direct în Bootcamp.

„Avem multe chestii în comun, eu la 14 ani câștigam primul meu concurs de talente, „Steaua fără nume”, așa că aș vrea să îți dau o mare, mare șansă: un mare DA!”, i-a spus jurata care îi va fi și mentor.

Crescută în Statele Unite ale Americii, Lakeetra Knowels a început să cânte în biserică, încă din copilărie, însă viața și, mai ales iubirea, au determinat-o să se mute în Italia în urmă cu 13 ani. Chiar dacă relația nu a fost una de durată, americanca acum în vârstă de 46 de ani a rămas în Milano, unde predă muzica la o grădiniță.

Numele său, unul cu rezonanță în lumea muzicală mondială, le-a atras atenția și juraților X Factor, așa că nu au putut să nu o întrebe dacă există o legătura între ea și Beyonce Knowels.

„Sunt destul de sigură că suntem înrudite, va trebui să îmi sun bunica la noapte ca să îmi explice exact ce legătură de rudenie avem. Nu suntem atât de apropiate să ne vedem la adunări de familie, dar suntem rude”, a explicat amuzată americanca.

Talentul clar este moștenire de familie, așa că după ce a cântat, Ștefan Bănică a îndrăznit chiar să o roage pe Lakeetra să interpreteze și gospel.

„Lakeetra, ești lozul meu norocos!”, a spus Delia încântată la final, iar americanca a primit cele patru voturi pentru a ajunge direct în Bootcamp.

Dacă până acum jurații aflau abia la finalul audițiilor ce grupă le va fi repartizată, în cel de-al nouălea sezon X Factor, difuzat în fiecare vineri, de la ora 20.30, la Antena 1, Loredana, Delia, Ștefan Bănică și Florin Ristei au fost anunțați încă de la început mentorul cărei grupe vor fi, ceea ce îi va face să ia decizii mult mai strategice.

Așadar, în sezonul 9 X Factor, Loredana va fi mentorul grupei de băieți sub 24 de ani, Florin Ristei a primit Grupurile, Ștefan Bănică va căuta factorul X în rândul fetelor de sub 24 de ani, în timp ce Delia crede că are categoria câștigătoare: Mixt este grupul pentru concurenți de peste 24 de ani, iar până acum jurata X Factor a câștigat în ambele cazuri când a mai fost mentorul lor – în 2013, alături de Florin Ristei, iar în 2018 împreună cu Bella Santiago.