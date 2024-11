Doi candidați cer anularea primului tur al alegerilor prezidențiale

Sebastian Popescu, candidat al Partidului Noua Românie, și Cristian Terheș, reprezentantul Partidului Național Conservator Român, au solicitat Curții Constituționale anularea primului tur al alegerilor prezidențiale, invocând posibile nereguli care ar putea afecta rezultatele. Contestațiile vor fi analizate într-o ședință care va avea loc mâine, la ora 11.00.

Motivația contestațiilor pentru anularea primului tur

Conform informațiilor disponibile pe site-ul Curții Constituționale, cererea lui Sebastian Popescu pentru anularea alegerilor a fost înregistrată oficial, iar o solicitare similară a fost depusă de Cristian Terheș. Aceștia susțin că există suspiciuni de fraudă care ar putea influența atribuirea mandatului prezidențial sau clasamentul candidaților ce acced în turul al doilea.

Terheș și Popescu au candidat la alegerile prezidențiale în primul tur al scrutinului din 24 noiembrie, ambii obținând însă scoruri de sub 1% din voturi.

Cristian Terheș este un politician român ales europarlamentar pentru România din partea Partidului Social Democrat (PSD) în 2019 și reales în 2024 din partea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR).

Sebastian Constantin Popescu, fondatorul Partidului Noua Românie (PNR), și unul dintre cei doi foști candidați care solicită anularea primului tur, este cel mai tânăr candidat la alegerile prezidențiale din acest an.

Calendarul electoral și procedurile legale

Curtea Constituțională are obligația de a valida rezultatele primului tur până cel târziu vineri, în lipsa altor contestații. Potrivit reprezentanţilor CCR, cele două dosare care vizează cereri de anulare a alegerilor vor fi judecate joi, la ora 11.00. Dacă solicitările celor doi candidați vor fi aprobate, legea prevede repetarea primului tur în termen de două săptămâni de la data anulării. Aceasta este prima contestație majoră care pune sub semnul întrebării rezultatele alegerilor prezidențiale din acest an, marcând o etapă tensionată în procesul electoral.

Turul al doilea al alegerilor prezidențiale este programat pentru 8 decembrie în România și între 6-8 decembrie pentru diaspora. Campania electorală pentru acest tur începe odată cu anunțarea oficială a zilei votului și se va încheia în preziua scrutinului.