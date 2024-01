Doi antreprenori din Republica Moldova, software pentru prognozarea producției de energie verde

Un software dezvoltat de doi antreprenori din Republica Moldova prognozează producția de energie verde. Noile reguli impuse pieței energiei electrice, începând din anul 2022, care obligă producătorii de energie verde să prezinte prognoze precise ale producției lor, i-au pus în mișcare pe antreprenorii din țară. Care au încercată să vină cu soluții inovative în domeniu. O echipă de specialiști a dezvoltat și lansat primul software din Moldova de prognozare a producției de energie verde.

Soluția care reușește să facă predicții cu un nivel de precizie de până la 97 % a fost desemnată câștigătoare a competiției „GCIP Moldova 2023”, la categoria „Energie regenerabilă”. Creatorii acesteia, Vlad Burac și Maxim Purice, au fost premiați cu 10 000 de dolari în cadrul Galei „Moldova Eco Energetică 2023”, care de peste 10 ani, celebrează și recunoaște inovația și angajamentul în domeniul eficienței energetice, atât în sectorul public, cât și în cel privat.

Program pentru producția de energie verde, dezvoltat în Republica Moldova

„Lucrăm de mai bine de un an la acest produs, pentru că din 2021 mai mulți producători de energie au fost practic obligați prin lege să prezinte prognozele pentru energia verde pe care o produc în proiectele lor, fie fotovoltaic, fie eolian, pentru balansarea sistemului energetic în Moldova. Atunci am înțeles că foarte multe companii au date eronate. Noi știam care este problema, am dezvoltat un soft care elimină această problemă, scutește proprietarul, în primul rând, de costurile uriașe pe care le are lunar la facturare, și astfel încurajăm și investițiile în energie verde în Republica Moldova”, a spus Vlad Burac, co-fondatorul WATTSUN.

Platforma ce a fost dezvoltată de antreprenori utilizează mecanisme complexe de Inteligență Artificială și Machine Learning și analizează informații precise despre condițiile meteorologice, iradierea solară și datele istorice ale producției de energie verde din Moldova. Aceste tehnologii permit producătorilor de energie să aibă o imagine clară asupra producției viitoare de energie verde, iar autorităților – să-și planifice achizițiile de energie verde din surse externe.

„Este un soft pe bază de abonament, clientul sau producătorul are acces la această bază de date, ea face conexiunea între platformă și parcul fotovoltaic pe care îl are în în proprietate, și atunci toate datele, inclusiv cele istorice, noi le procesăm, le trecem prin mai multe filtre. E o chestie individuală, fiecare parc având o locație specifică, o tehnologie specifică, softul are mai multe automatizări, inclusiv transmiterea rapoartelor sau raportarea digitală automatizată a informațiilor către Energocom sau către terțe companii sau persoane interesate a unui raport. Acest raport poate fi configurat în multe moduri, ce date trebuie să raporteze, în ce interval, ce anume trebuie să raporteze și cât trebuie să raporteze, pe ce platformă trebuie să raporteze, sunt foarte mulți parametri.” a mai mai Vlad Burac, conform diez.md.