Document exploziv. CIA plănuia răpirea sau chiar uciderea lui Julian Assange. „Nu mai exista nicio limită”

Discuţiile despre acest plan au avut loc în 2017, în timpul administraţiei Trump. La acea vreme, Julian Assange era deja în al cincilea an de când se ascundea în Ambasada Ecuatorului, după ce ceruse azil politic.

Conform raportului, însuşi directorul CIA, Mike Pompeo, s-a implicat în acest plan. Pompeo a fost extrem de furios după ce WikiLeaks, site-ul lansat de Julian Assange, a publicat un set de documente strict secrete ale CIA, pachetul de documente fiind numit „Vault 7″. CIA a recunoscut încă de atunci că publicarea „Vault 7″ a reprezentat cea mai gravă scurgere de informaţii din istoria Agenţiei americane de spionaj. Pompeo şi întreaga echipă de la CIA „erau complet rupţi de realitate pentru că publicarea documentelor reprezenta o ruşine naţională. Voiau sânge”, a declarat un fost înalt oficial de securitate pentru sursa citată.

CIA: „Nu mai exista nicio limită”

Unii oficiali din cadrul CIA au mers atât de departe încât au cerut „soluţii” pentru uciderea lui Assange. „Nu mai exista nicio limită”, spune acelaşi fost oficial, specializat pe lupta contra-teroristă. CIA a refuzat să comenteze pe marginea acestui subiect.

Julian Paul Assange născut la 3 iulie 1971, Townsville, Queensland, Australia este un ziarist australian, editor și activist pe internet. Este cunoscut drept purtătorul de cuvânt și editorul-șef al WikiLeaks, site ce prezintă scurgeri de informații. A trăit în mai multe țări și declară că este în continuă mișcare. A avut câteva apariții publice în care a vorbit despre libertatea presei, cenzură și jurnalismul de investigație. A contribuit cu partea de „cercetare” la cartea denumită „Underground: tales of hacking, madness & obsession on the electronic frontier”, publicată în 1997 de editura Reed Books Australia.

Assange a fondat site-ul Wikileaks în 2006 și face parte din consiliul consultativ al acestuia. A făcut publice materiale în legătură cu ucideri extrajudiciare din Kenya, descărcarea deșeurilor toxice din Africa, proceduri ale Golfului Guantanamo și despre bănci ca Kaupthing și Julius Baer. În 2010 a început să publice detalii despre implicarea Statelor Unite în războaiele din Afghanistan și Irak. Pe 28 noiembrie 2010, Wikileaks și patru parteneri media ai săi au început să publice telegrame secrete ale Statelor Unite, fapt catalogat de Casa Albă ca nechibzuit și periculos.