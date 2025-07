Social „Doctorul fără arginți” al Clujului a plecat la Ceruri. Era nepotul lui Iuliu Maniu







Cluj-enii știau că la el găsesc alinare. Și dacă nu au bani. Medicul era nepotul după soră a lui Iuliu Maniu. Și descendent din familia lui Simion Bărnuțiu. Dr. Ioan Boilă este inițiatorul Policlinicii fără plată. O iniţiativă unică în România a lui Ioan Boliă. Acolo, medicii voluntari îi tratează pe cei săraci din oraş şi din județ.

Doctor la 42 de ani. A pus bazele Convenției Democrate și a unui proiect unic la Cluj

Specialitatea sa era medicină generală, medicina de urgență. Și avea un atestat și în ecografie. Clujean a fost deținut politic, fratele senatorului țărănist Matei Boilă. A contribuit la înființarea Convenției Democrate din România. Cunoscut ca doctorul care îi trata pe clujeni fără să ceară nimic, Ioan Boilă s-a stins la 98 de ani.

Dincolo de profesie, dr. Ioan Boilă din Cluj a fost o figură emblematică a valorilor creștin-democrate și național-țărăniste. Povestea sa de viață e impresionantă, doctorul respectând blazonul iluștrilor săi descendenți. Pentru convingerile sale, a fost exmatriculat și închis timp de opt ani în temnițele comuniste. Pentru refuzul de a colabora cu regimul și pentru fidelitatea față de Biserica Română Unită cu Roma, interzisă de autoritățile comuniste.După ce a ieșit din închisoare și-a urmat vocația. La 42 de ani a devenit medic. Într-o perioadă marcată de lipsuri și suferință.

Doctor pentru săracii Clujului

A înființat, cu devotament și har, Policlinica fără plată din Cluj-Napoca. Aceasta este o instituție-simbol. În care cei lipsiți de mijloace materiale găseau nu doar tratament, ci și compasiune.Policlinica fără plată, administrată de Fundația Familia Sfântă, funcţionează de 31 de ani la Cluj-Napoca, fiind o iniţiativă unică în România a lui Ioan Boliă, prin care medici voluntari îi tratează pe cei săraci din oraş şi din județ.

Clujeanul Ioan Boilă a fost a fost fiul profesorului Zaharia Boilă (titular al catedrei de Drept Constituţional la Universitatea Regele Ferdinand din Cluj în perioada interbelică) şi al Clarei Popa, fiica surorii lui Iuliu Maniu."Am folosit toată experiența acumulată în zeci de ani, am oferit tot ce este mai bun, ne-am pregătit continuu tinând pasul cu tehnologia și noutățile din domeniul medical, am fost atenți la nevoile pacientului și am ținut cont de sfaturile acestora, am pus suflet în tot ce facem", spunea medicul. Dumnezeu să-l odihnească!