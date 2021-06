O echipă de procurori DNA de la structura centrală, din București, a ajuns joi dimineață la sediul Primăriei Iași. Informația a fost confirmată oficial de DNA care a precizat, într-o informație de presă, că este vorba despre un dosar de corupție care vizează fapte comise în 2019.

Pe lângă descinderea de la Primăria Iași, de unde sunt ridicate documente și echipamente IT, au mai fost autorizate și 11 percheziții domiciliare. Surse apropiate anchetei, citate de Ziarul de Iași, spun ca ar fi vorba despre un schimb de terenuri de pe străzile Eternitate cu Cicoare. Conform sursei citate, se ridică documente de la GIS Cadastru – locul unde se identifica terenurile și de la Cadastru Primăriei Iași

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate celor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, în cursul anului 2019.

În cursul zilei de 10 iunie 2021, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 11 locații situate pe raza județului Iași, din care una este sediul unei instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice și sediile unor societăți comerciale.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei”, se arată într-o comunicare transmisă de procurorii DNA.

Primarul Mihai Chirica este vizat de mai multe anchete

Primarul liberal al municipiului Iași, Mihai Chirica, este vizat în acest moment de mai multe dosare penale. Acestea sunt instrumentate atât de DNA, cât și de DIICOT.

În cel mai recent, care a fost deschis în luna aprilie, Mihai Chirica (PNL) are calitatea de suspect. Este vorba despre concesiunea unui teren al primăriei către familia unor apropiați de-ai săi care au construit un bloc de locuințe. Mihai Chirica are calitatea de inculpat în acest dosar, fiind acuzat de omisiunea sesizării, infracțiuni pentru care Codul Penal prevede o pedeapsă cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă.