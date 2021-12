Divorțul anului în showbiz-ul autohton. Din păcate, e adevărat. Și-a luat bagajul și a plecat

Actorul a divorțat de Mihaela Zamfirescu în urmă cu câteva luni și a părăsit căminul conjugal. Cei doi se iubeau de mai bine de 26 de ani, iar rodul relației lor sunt copiii pe care îi au împreună: Ștefan (12 ani) și Matei (14 ani). Aceasta nu poate să treacă peste despărțire, mai ales că Vlad Zamfirescu nu a mărturisit niciodată care a fost adevăratul motiv.

Și-a părăsit soția

Mihaela Zamfirescu este coregrafă, fiind ancorată și ea în lumea artistică. Actorul a povesit că este foarte preocupat de carieră, dar nu a uitat de cei doi copii. Vlad Zamfirescu a vrut să rupă orice legătură amoroasă cu soția lui.

Fiul lui Florin Zamfirescu evită subiectul și nu își dorește să vorbească despre divorțul dintre el și mama copiilor.

«Eu o să stau mai mult pe la birou, asta-i viața, pentru că este închidere de an! O mini vacanță, dar aproape de birou, pentru că am multă treabă. Nu am timp să plec din București, din păcate, anul acesta»., a declarat Vlad Zamfirescu, la începutul lui decembrie.

Vlad Zamfirescu, un tătic model

Actorul a povestit că cei doi copii îi calcă pe urme și este foarte mândru de acest lucru. Acesta a mărturisit că încearcă să fie un tată bun, dar și cel mai bun prieten al lor.

„Mă înțeleg foarte bine cu ei; Nu-i împing neapărat spre meseria asta (n.r. – de actor), au dat casting și au fost aleși; am văzut că pe platou s-au descurcat destul de bine, erau, cumva, în elementul lor. Le-a plăcut, să vedem ce-or face pe viitor. Nu vreau să-i împing, neapărat, pe drumul asta! (…) Îmi place să cred că suntem foarte buni prieteni și încerc să comunic, să vorbim, să-mi spună ofurile lor… Nu-mi spun ei chiar tot, deja au mici secrete pe care le e jenă să mi le împărtășească (…) Din aproape în aproape, încerc să văd dacă fac față.

Pe cei mici i-am luat la câteva spectacole și le-a plăcut! Nu i-am dus foarte mult! Să vedem dacă vor mai dori să mai meargă, am să îi mai iau.”, a spus actorul, potrivit Click.