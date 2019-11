Dincă este un criminal în serie, care, iată, are mai mult de două fete pe conştiinţă, aşa cum au prevăzut ei. Şi cu asta gata. Caz închis. Dincă va fi trimis în curând în judecată, iar cazul se va închide.

Urmând, probabil, ca ori de câte ori se va mai descoperi un oscior, fie că este de dinozaur, de mamut, de om primitv sau de oştean de-al lui Mihai Viteazul, să fie pus tot în cârca lui Dincă.

Ţăranul era civil

Pe vremea când Dragnea nu intrase încă la puşcărie şi conducea PSD-ul, deci statul, a fost găsită din întâmplare pe un câmp din Teleorman o valiză, căzută probabil din vreo farfurie zburătoare, care conţinea documente extrem de interesante despre fix acuzaţiile care i se aduceau lui Dragnea. Un ţăran care trecea întâmplător pe acolo a găsit-o, n-a avut curiozitatea să o deschidă să vadă ce-i în ea, dar totuşi s-a dus cu ea direct la parchetul unde era anchetat Dragnea. La vremea respectivă a apărut şi un banc: „Cum era ţăranul care a găsit valiza?” „Era în civil”.

Acum două zile, un ţăran care ara paşnic ogorul cam la 35 de kilometri de teribilul Caracal, nu-i aşa că te ia cu fiori numai când îi pronunţi numele, a scos de sub brazdă nişte oseminte. S-a speriat şi a anunţat autorităţile. Care autorităţi au venit hăt, tocmai de la judeţ, de la Slatina şi s-au pus pe treabă.

Au închis zona, au îndepărtat curioşii, s-au agitat de colo-colo, au fumat şi au aruncat chiştoacele pe jos, au mâncat pizza şi au aruncat resturile, mă rog, aşa cum face orice criminalist profesionist aflat într-un eventual câmp infracţional. Cum au făcut şi la casa groazei, a lui Dincă.

După aia, oasele au fost adunate cu grijă şi puse în saci sigilaţi. O primă concluzie, cutremurătoare. Cadavrul scos de sub brazdă e de fapt două, că sunt două cranii. Doar dacă nu or fi rîmăşiţele vreunui căpcăun cu două capete care a trecut pe aici, s-a culcat niţel şi s-a învelit cu brazda.

Iar pentru ca suspansul să fie total, în aceeaşi dimineaţă, ca un făcut, în timp ce tractoristul căsca ochii uimit la ce apăruse de sub plug, Ghorghe Dincă, monstrul din Caracal, criminalul în searie, asasinul fără scrupule era scos rapid din celulă, azvârlit în dubă şi dus fuguţa la anchetă, la DIICOT.

Oasele sunt vechi şi Dincă nu mai vine

O jumătate de zi a durat circul cu oasele găsite în apropiere de Caracal. Deja toată lumea privea în lungul drumului, să vadă apărând duba cu Dincă. Din ea să coboare monstrul cu chip de om, înconjurat de gărzi înarmate până în dinţi şi să recunoască încă două omoruri. Spre după-amiază, pe când se întunericea, dezamăgire totală. Legiştii din Slatina au anunţat că oasele sunt vechi de mai bine de cincizeci de ani. Adică de pe vremea războiului. Ce mai conta că războiul se terminase ceva mai înainte, adică în urmă cu şaptezeci de ani. Dar ce sunt douăzeci de ani, la scara istoriei. Nimic. Aşa că, la vestea aceasta demobilizatoare, criminaliştii au ridicat tabăra, tractoristul s-a apucat din nou de arat, că plouase şi pământul era numai bun de lucrat, iar Dincă a fost dus din nou în celulă, cei drpt, cu mai puţină grabă decât la venire. Dar acoperindu-şi faţa cu nişte hârtii, ca să nu fie recunoscut.

Şi gata!

Întrebări pe care nu şi le-a mai pus nimeni

Ba nu e gata deloc! Pentru că nimeni nu şi-a pus, înainte de a se strânge bâlciul de lângă Caracal, cu reverberaţii la Bucureşti, câteva întrebări simple.

1. Ce criminal în serie ar fi îngropat cadavrele la mai puţin de treizeci de centimetri sub pământ, gata să fie scoase la suprafaţă prima arătură, dar şi la marginea unui drum care, deşi de ţară, este foarte circulat. Asta în dondiţiile în care la doi paşi de acolo există un stufăriş şi o baltă puturoasă, unde nimeni nu ar fi dat de ele, pentru bunul motiv că nimeni nu umblă pe acolo.

2. Teoria şi practica judiciară spun că un criminal în serie nu ascunde niciodată două cadavre în acelaşi loc

3. Terenul unde au fost găsite oasele este un teren fertil. Adică este lucrat an de an. Ne confirmă asta inclusiv cel care îl are de trei ani în arendă, dar şi proprietarii dinainte. Nu a fost niciodată pârloagă. Atunci cum se face că tocmai acum, dacă oasele sunt aşa de vechi, au fost scoase ele de sub brazdă? Repet, fix pe acolo s-a arat în fiecare an.

4. Cum de şi-au dat seama în câteva ore legiştii din Slatina că oasele sunt vechi de câteva zeci de ani, în condiţiile în care la descoperirea oaselor din liziera de lângă Caracal, la indicaţia lui Dincă, habar nu au avut luni de zile ce vechime au rămăşiţele şi de când zăceau acolo.

5. Dincă a fost luat pe sus din celulă şi dus cu iureş mare la DIICOT, pentru că… avea programare. Ca la dentist. Procurorii îl programaseră să-i prezinte materialul de urmărire penală, în urma căruia va fi trimis în judecată.

Acum, vă las să socotiţi dumneavoastră cui a folosit tot iureşul acesta, fix într-o zi de campanie electorală încinsă.

Te-ar putea interesa și: