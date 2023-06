Distrugerea barajului Nova Kakhovka nu afectează doar Ucraina. Toată Europa ar putea fi în pericol

Barajul Nova Kakhovka a fost aruncat în aer, iar oficialii ucrainieni și cei ruși se acuză reciproc de producerea acestui dezastru. Barajul din sudul Ucrainei este extrem de important pentru infrastructură, iar distrugerea lui are efecte catastrofale.

Pe lângă inundațiile produse, ruperea lui ar putea afecta funcționarea centralei nucleare Zaporojie. Pericolul în acest moment este unul uriaș pentru toată Europa, asta pentru că reactoarele nucleare sunt răcite cu apa care provine din acest baraj.

Anton Gherashcenko, consilierul pe probleme de securitate al lui Volodimir Zelenski, a prezentat o schemă grafică cu modul în care se va face distribuirea apei în regiune. Potrivit prezentării oficialului, Crimeea va rămâne fără apă potabilă. Acesta a mai specificat că vorbit și despre o catastrofă ecologică, pentru că zeci de mii de tone de pești și o biosferă unică vor muri.

„Distrugerea centralei hidroelectrice Kakhovka este o catastrofă tehnogenică, ecologică și umanitară teribilă.

Consecințele distrugerii barajului centralei hidroelectrice de la Kakhovka au fost modelate anterior – acestea se regăsesc în materialul video.

Viitorul centralei nucleare din Zaporojie este, de asemenea, pus sub semnul întrebării. Apa pentru răcirea reactoarelor sale provine din rezervorul de apă Kakhovska. Este nevoie de opinia experților în această privință.

Inundațiile rezultate în urma distrugerii pot duce la numeroase decese. O mulțime de oameni își vor pierde casele, deoarece locuințele ar putea fi inundate. Evacuarea în masă a început deja.

Este o catastrofă ecologică – zeci de mii de tone de pești și o biosferă unică vor muri. Cuiburile a milioane de păsări din zonele umede de pe malul stâng al râului Nipru au fost inundate.

Canalul din nordul Crimeei se va usca acum și va rămâne uscat pentru o lungă perioadă de timp. Oamenii din sud și din Crimeea vor rămâne fără apă potabilă”, scrie consilierul lui Zelenski pe Twitter.

Barajul Nova Kahovka a fost construit de sovietici în 1956 pe râul Nipru și are o înălțime de 30 de metri și o lungime de 3,2 kilometri. Conține o cantitate de apă egală cu cea din Marele Lac Sărat din statul american Utah și alimentează cu apă Crimeea, anexată de Rusia în 2014, dar și centrala nucleară din Zapororjie, aflată de asemenea sub control rusesc.

Distrugerea barajului vine cu efecte catastrofale, însă Kievul și Kremlinul se acuză reciproc. Comandamentul de sud al forţelor armate ucrainene a declarat că forţele ruseşti au aruncat în aer barajul Nova Kahovka din regiunea ocupată Herson.

„Amploarea distrugerilor, viteza şi volumele de apă, precum şi zonele probabile de inundare sunt în curs de clarificare”, a precizat armata ucraineană pe Facebook.

De cealaltă parte, agențiile de știri din Rusia scriu că barajul din sudul Ucrainei a fost distrus în urma unui bombardament. Primarul orașului Nova Kahovka acuză un act de terorism, expresie folosită de oficialii ruși atunci când este vorba despre un atac al Ucrainei.

