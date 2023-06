VIDEO șocant. Rușii au aruncat în aer un baraj, care poate distruge Hersonul și centrala nucleară Zaporojie

Oleksandr Prokudin, șeful regiunii Herson, a postat un videoclip pe Telegram în care spune că, în urma avariei la barajul Nova Kahhovka, „apa va atinge un nivel critic în 5 ore” și că au început evacuările. Traducerea videoclipului a fost obținută prin Anton Gerashchenko, consilier al ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei.

Gerashchenko a postat videoclipul de pe Telegram al lui Prokudin, cu textul: Apa va atinge un nivel critic în 5 ore, evacuarea a început – șeful OVA Herson

După cum a anunțat Alexander Prokudin, locuitorii au început deja să fie evacuați din zonele potențiale inundabile. El a confirmat că [rușii] au aruncat în aer CHE Kakhovskaya și le-a cerut să părăsească locurile periculoase cât mai curând posibil.

Barajul mare Nova Kakhovka din părțile controlate de Rusia din regiunea Herson din sudul Ucrainei a fost distrus, iar teritoriul este inundat, a informat marți agenția de știri de stat rusă TASS, citând o sursă anonimă apropiată de subiect. O a doua agenție de știri de stat, RIA, l-a citat pe primarul Nova Kakhovka, instalat la Moscova, spunând că partea superioară a barajului a fost distrusă de bombardamente.

Primarul a negat anterior că barajul ar fi fost aruncat în aer. Tass l-a citat apoi spunând că distrugerea barajului a fost un „act terorist grav”. Nici Reuters, nici The Guardian nu au putut verifica în mod independent rapoartele menționate.

