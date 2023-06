Pericol major în Ucraina, după distrugerea barajului Nova Kahovka. Volodimir Zelenski a convocat de urgență Consiliul pentru Securitate

Barajul Nova Kahovka a fost aruncat în aer, producând inundații în regiunile din sudul Ucrainei. Acesta a fost construit în epoca sovietică peste Nipru și alimentează cu apă Crimeea și Centrala Zaporojie, ambele aflate sub control rusesc. Barajul are o înălțime de 30 de metri, o lungime de 3,2 km și a fost construit în 1956. El are o cantitate de apă egală cu cea din Marele Lac Sărat din statul american Utah.

Comandamentul de sud al forțelor armate ucrainene a declarat că armata rusă a aruncat în aer barajul Nova Kahovka din regiunea ocupată Herson. Pe rețelele de socializare circulă videoclipuri neverificate în care se văd mai multe explozii în jurul barajului și apa care iese în valuri.

„Amploarea distrugerilor, viteza şi volumele de apă, precum şi zonele probabile de inundare sunt în curs de clarificare”, a precizat armata ucraineană pe Facebook.

Rusia acuză armata ucraineană că a aruncat barajul în aer

Agențiile de știri rusești scriu că barajul Nova Kahovka a fost distrus în urma unui bombardament, iar primarul din orașul Nova Kahovka, acum ocupat de ruși, acuză un act de terorism, expresie folosită de oficialii de la Kremlin atunci când este vorba despre un atac al Ucrainei.

Un oficial prorus a spus pentru agenția de presă rusă TASS că exploziile de la baraj nu au fost un pericol pentru instalaţia nucleară din Zaporojie, cea mai mare centrală nucleară din Europa, controlată acum de Rusia.

Oficialii au început să evacueze zonele inundate din apropierea barajului. Șeful instalat în Rusia al regiunii Herson a declarat că apa va atinge niveluri critice în decurs de cinci ore.

To give people an idea of the size of the Kakhovka Reservoir, the next dam upstream is in Zaporizhzhia. pic.twitter.com/U4Rp0oU2tn — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2023

Volodimir Zelenski a convocat de urgență Consiliul ucrainean pentru Securitate Națională și Apărare

Informațiile apărute pe rețele de socializare nu pot fi verificate independent, anunță Reuters, însă președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va organiza o reuniune de urgență cu privire la exploziile de la barajul Nova Kahova din sudul Ucrainei. Anunțul a fost făcut de Oleksii Danilov, secretarul Consiliului ucrainean pentru Securitate Naţională şi Apărare.

Încă din toamna lui 2022 existau suspiciuni că barajul ar putea fi aruncat în aer. Atunci, oficialii ucraineni au acuzat rușii că au minat barajul și au cerut o misiune internațională de observare.