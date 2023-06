Previziuni alarmante făcute meteorologi: 2023 va fi anul fără o vară autentică. Cu ce fenomene ne vom confrunta

Guido Guidi este colonel în armata italiană și unul dintre cei mai cunoscuți meteorologi din Europa. El susține că vremea ar putea rămâne instabilă și după jumătatea lunii iulie 2023.

Meteorologul mai susține că iarna anului 2023 a fost caldă, primăvara mai rece, iar vara cu temperaturi sub mediile anuale și cu ploi torențiale care au adus precipitații record, chiar și de 250 de litri/metru pătrat.

Previziunile meteo arată că precipitațiile pot fi și mai abundente în următoarea perioadă, cu temperaturi care vor rămâne în jurul a 20 de grade Celsius.

Meteorologul italian mai spune că este foarte posibil ca în acest an să nu avem niciun fenomen de vreme caniculară sau secetă.

Un scenariu care se poate repeta

Specialiștii din România confirmă afirmațiile colegului lor italian, și susțin că un astfel de an fără vară a mai fost înregistrat acum 200 de ani.

Explicația vremii instabile vine de la erupția unui mare vulcan subacvatic care a aruncat în atmosferă o cantitate imensă de vapori, estimată la zece la sută din cantitatea totală existentă.

”Probabilitatea ca acest scenariu să se repete și anul acesta este foarte mică, pentru că am avut acum un secol acel an fără vară, dar atunci a fost un an după erupția vulcanică care a provocat efecte globale. În anul acesta, suntem după o erupție, dar una a unui vulcan submarin care a injectat în atmosfera înaltă mai ales apă. Printr-un studiu, s-a calculat cantitatea de vapori de apă din stratosferă, a crescut cu 10%, doar că efectele vaporilor de apă asupra climei sunt total diferite. Vaporii de apă sunt un gaz cu efect de seră, practic intensifică efectul de încălzire se adaugă la demersul acesta al încălzirii globale”, a declarat Roxana Bojariu, climatolog, la Antena 3 CNN.

Meteorologii nu vorbesc despre caniculă

La rândul ei, Romica Jurca, un alt cunoscut meteorolog din România, vorbește despre o instabilitate atmosferică accentuată care va dura până în jurul datei de 15 iulie.

„După o iarnă caldă şi o proimăvară rece, vara ar trebui să aibă temperaturi ridicate. Luna mai se va încheia cu o răcorire şi aşa va şi începe iunie, prima lună de vară. Fenomene de instabilitate vor fi până la jumătatea lunii iulie. Din 15 iulie, vom avea o săptămână cu valuri de căldură, dar este greu de spus dacă vom avea caniculă, cu temperaturi în jur de 40 de grade Celsius. Vor fi alternanţe mari, El Nino se va activa, un curent care va aduce un aer cald în Atlantic, iar efectele se vor vedea şi la noi”, a declarat Romica Jurca.