Dispariția actorului Julian Sands, pe 13 ianuarie. Un grup de turiști a descoperit rămășițe umane în zona de căutare

Mai multe rămășițe umane au fost descoperite de un grup de excursioniști într-o zonă în care se crede că a dispărut Julian Sands. Autoritățile din California, care anchetează cazul, au confirmat descoperirea, însă nu au dat indicii cu privire la identitatea victimei, transmite CNN. Actorul britanic, în vârstă de 65 de ani, a dispărut pe 13 ianuarie în timp ce făcea o drumeţie în zona Baldy Bowl din Munţii San Gabriel, la nord de Los Angeles.

„Excursionişti civili au contactat secţia şerifului din Fontana după ce au descoperit rămăşiţe umane în zona sălbatică a muntelui Baldy”, a precizat Departamentul şerifului din comitatul San Bernardino într-un comunicat de presă.

Autoritățile au preluat rămășițele descoperite și urmează să le analizeze în vederea identificării. Un rezultat va fi dat publicității, proabil, la finalul examinării, în cursul săptămânii viitoare.

Căutările în cazul lui Julian Sands s-au concentrat pe zona Muntelui Baldy, după ce anchetatorii au urmărit semnalele de pe telefonul său mobil. Însă, vremea rea și condițiile aspre au făcut ca operaţiunile să nu poată fi derulate până sâmbăta trecută.

Departamentul şerifului din comitatul San Bernardino a declarat că „în ciuda vremii mai calde din ultima vreme, porţiuni ale muntelui rămân inaccesibile din cauza condiţiilor alpine extreme”. Mai multe zone în care ar trebui să se desfășoare operațiunile includ terenuri abrupte acoperite cu un strat de „peste 3 metri, de gheaţă şi zăpadă”.

La operațiunea de găsire a actorului au participat în jur de 80 de voluntari, aceștia fiind susținuți de două elicoptere, dar și de drone. Căutările s-au desfășurat în „zone îndepărtate de pe Muntele Baldy şi efectuând căutări aeriene şi eforturi de evaluare”, potrivit oficialilor.

În luna ianuarie, Gloria Huerta, la scurtă vreme după dispariție, o purtătoare de cuvânt a Departamentului, a declarat pentru CNN, că eforturile de căutare au fost abandonate din cauza vremii severe şi a ameninţării cu avalanşa.

