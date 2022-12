Drama unui mare actor de comedie. Ieri umplea sălile de spectacol, azi nimeni nu-i mai trece pragul

Apreciat și aplaudat la scenă deschisă, în urmă cu câțiva ani, în spectacole pe care le juca cu casa închisă, actorul de comedie Jean Paler a ajuns să trăiască singur. A fost abandonat de admiratori, dar și de prietenii despre care era sigur că poate avea încredere. Acum, bolnav și sărac, o mai are alături doar pe fiica sa, care a venit din Statele Unite ca să-l îngrijească.

Jean Paler trece printr-o perioadă foarte grea, confruntându-se cu o mulțime de lipsuri materiale ce se adaugă problemelor grave de sănătate. Pensia pe care o primește de la statul român este foarte mică, insuficientă pentru a acoperi, măcar, prețul medicamentelor de care are nevoie.

„Cea mai mare durere e singurătatea! E o condamnare! Vremurile pe care le trăim sunt urâte, plus singurătatea e prea mult! Cuvântul prieten a rămas numai în DEX, nu mai există. Există doar cunoștințe. M-au dat total uitării de când sunt la Sinaia, parcă nici nu exist. De la Uniunea Artiștilor un telefon nu mi-au dat să mă întrebe ce fac. Locuiesc cu fiica mea, îmi gătește, îmi spală. S-a mutat la mine”, se plângea actorul Jean Paler, în urmă cu câtva timp la o emisiune TV.

Jean Paler se confrută cu grave probleme medicale

Cunoscutul actor se confruntă cu grave probleme de sănătate care apar în momente neprevăzute. În urmă cu câtva timp, pe când se mai putea deplasa, a căzut în fața unei mașini, după ce a suferit o sincopă. Timp de 12 minute, povestea, inima i s-a oprit complet, iar mai apoi și-a revenit cu greu. Jean Paler a suferit mai multe intervenții chirurgicale și are are patru stenturi, motiv pentru care până şi medicii se miră că mai poate rezista.

„Sunt cardiac cronic, operat, cu stenturi, am și defribilator. Medicamentele mă costă 1.400 de lei pe lună. Am o pensie de 840 lei, mi-e și rușine. M-au uitat toți, parcă nici nu exist! Dacă nu aș avea familia să mă ajute, aș fi pierdut! În fiecare an stau în spitale câte patru luni. Inima mea mai funcționează doar 30 la sută. Doctorii se minunează cum de mai poate inima să împingă sângele la cap și la picioare”, a mai spus Jean Paler.